ЦПД РНБО на тлі мирних зусиль: інформація про "плани" і "домовленості" з умовами - це вигадки

Керівник ЦПД РНБО Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості" у медіа є вигадкою. Це повідомлення з'явилося після публікацій ЗМІ про можливі варіанти розвитку подій на тлі мирних зусиль Дональда Трампа.