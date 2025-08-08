$41.460.15
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 29137 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 22025 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20504 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 35048 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20260 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45889 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51542 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28754 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97175 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
ЦПД РНБО на тлі мирних зусиль: інформація про "плани" і "домовленості" з умовами - це вигадки

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Керівник ЦПД РНБО Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості" у медіа є вигадкою. Це повідомлення з'явилося після публікацій ЗМІ про можливі варіанти розвитку подій на тлі мирних зусиль Дональда Трампа.

ЦПД РНБО на тлі мирних зусиль: інформація про "плани" і "домовленості" з умовами - це вигадки

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості", яка зараз з'являється у медіа на тлі мирних зусиль, є вигадками, пише УНН.

Ще раз скажу, інформація про різні "плани" і "домовленості" з умовами, яка зʼявляється в різних медіа, - це вигадки. Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте

- написав керівник ЦПД РНБО Коваленко.

Його повідомлення з'явилося після оприлюднення низкою ЗМІ інформації про "плани" щодо можливих варіантів розвитку подій та врегулювання на тлі мирних зусиль президента США Дональда Трампа, в адміністрації якого повідомляли про плани зустрічі на рівні лідерів за участю Трампа, Президента України Володимира Зеленського, глави кремля володимира путіна.

Україна готова до припинення вогню, але не визнає окупацію територій росією - Telegraph 08.08.25, 12:58 • 1612 переглядiв

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що є дуже велика ймовірність тристоронньої зустрічі за участю Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп08.08.25, 00:06 • 28754 перегляди

ЗМІ також повідомляли, що Трамп має намір особисто зустрітися з путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього - з путіним та Зеленським.

"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною08.08.25, 00:18 • 13569 переглядiв

У кремлі згодом заявили про погодження зустрічі путіна і Трампа найближчими днями.

А сам Зеленський повідомив, що обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.

путін заявив, що його зустріч із Зеленським цілком можлива, але "для цього мають бути створені умови". Він також висловив зацікавленість у зустрічі з Трампом, яка, за його словами, була взаємною.

Перемовини року чи велика ілюзія: Трамп і путін готуються до зустрічі щодо миру в Україні08.08.25, 11:15 • 1752 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна