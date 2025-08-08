ЦПД РНБО на тлі мирних зусиль: інформація про "плани" і "домовленості" з умовами - це вигадки
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості" у медіа є вигадкою. Це повідомлення з'явилося після публікацій ЗМІ про можливі варіанти розвитку подій на тлі мирних зусиль Дональда Трампа.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості", яка зараз з'являється у медіа на тлі мирних зусиль, є вигадками, пише УНН.
Ще раз скажу, інформація про різні "плани" і "домовленості" з умовами, яка зʼявляється в різних медіа, - це вигадки. Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте
Його повідомлення з'явилося після оприлюднення низкою ЗМІ інформації про "плани" щодо можливих варіантів розвитку подій та врегулювання на тлі мирних зусиль президента США Дональда Трампа, в адміністрації якого повідомляли про плани зустрічі на рівні лідерів за участю Трампа, Президента України Володимира Зеленського, глави кремля володимира путіна.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що є дуже велика ймовірність тристоронньої зустрічі за участю Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
ЗМІ також повідомляли, що Трамп має намір особисто зустрітися з путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього - з путіним та Зеленським.
У кремлі згодом заявили про погодження зустрічі путіна і Трампа найближчими днями.
А сам Зеленський повідомив, що обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.
путін заявив, що його зустріч із Зеленським цілком можлива, але "для цього мають бути створені умови". Він також висловив зацікавленість у зустрічі з Трампом, яка, за його словами, була взаємною.
