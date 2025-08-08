Україна готова до припинення вогню, але не визнає окупацію територій росією - Telegraph

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Ексклюзив
09:44 • 8952 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10292 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9654 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15752 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13515 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32630 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40180 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27928 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89429 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62775 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Популярнi новини
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 27297 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 18312 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 18527 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 19938 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 17568 перегляди
Публікації
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 15759 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 18368 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 32635 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 40186 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89432 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Чернишов Олексій Михайлович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 130507 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 147221 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 155077 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 145503 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 155374 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

Україна готова до припинення вогню, але не визнає окупацію територій росією - Telegraph

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Президент Зеленський підтвердив готовність України до справжнього припинення вогню в розмовах з лідерами Франції та Німеччини. Водночас Україна не визнаватиме контроль рф над окупованими територіями через конституційні обмеження.

Україна готова до припинення вогню, але не визнає окупацію територій росією - Telegraph

Україна готова до справжнього припинення вогню, наголосив президент України Володимир Зеленський у телефонних розмовах з лідерами Франції та Німеччини. Telegraph нагадує, що конституція України не дозволяє її президенту чи парламенту односторонньо змінювати її територіальний устрій, відповідно можливі спроби міжнародного визнання російського контролю над будь-якими окупованими територіями - ні у якому разі не можуть бути підтримані, передає УНН.

Деталі

Раніше президент України вже визнавав, що потрібні дипломатичні рішення, оскільки звільнення окупованих територій збройною силою від російської навали наразі неможливе. Володимир Зеленський у телефонній розмові з Фрідріхом Мерцом, канцлером Німеччини, наголосив, що не боїться врегулювання війни на зустрічі з путіним. Водночас після телефонної розмови з президентом Франції, Еммануелем Макроном, Зеленський сказав, що Україна готова до припинення вогню. Але наразі немає чіткої публічної реакції з боку Росії, зауважує у своєму матеріалі Telegraph.

Пан або пропав: який сценарій заховано під візитом Віткоффа до москви04.08.25, 17:48 • 4765 переглядiв

Але на тлі нових планів Трампа провести саміт, організувати зустріч з путіним для обговорення можливості припинення вогню у російській війні, є істотні і доволі логічні побоювання, що очільник кремля "використає будь-які особисті переговори з паном Трампом, щоб переконати його піти на поступки", незважаючи на позицію України.

Поки що російська сторона вважає прийнятною пропозицію, яку зробили США. Але про що саме йде мова? Те що опублікувало польське видання Onet? Речник президента Зеленського сказав: "Під час розмови лідерів нічого подібного не згадувалося, і [Стів] Віткофф не говорив нічого подібного; він говорив про інші речі".

Нагадаємо

За даними Onet, нещодавня розмова Віткоффа з путіним начебто стосувалсь припинення вогню в Україні (поки не мирна угода), а також пропозиції лише фактичного "визнання" деяких російських територіальних здобутків. Крім того, за даними польського ЗМІ, йшлося про зняття більшості санкцій та подальшої співпраці рф-США.

Радник Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію польського видання Onet про умови перемир'я, запропоновані США росії.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Дейлі телеграф
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна