Україна готова до припинення вогню, але не визнає окупацію територій росією - Telegraph
Київ • УНН
Президент Зеленський підтвердив готовність України до справжнього припинення вогню в розмовах з лідерами Франції та Німеччини. Водночас Україна не визнаватиме контроль рф над окупованими територіями через конституційні обмеження.
Україна готова до справжнього припинення вогню, наголосив президент України Володимир Зеленський у телефонних розмовах з лідерами Франції та Німеччини. Telegraph нагадує, що конституція України не дозволяє її президенту чи парламенту односторонньо змінювати її територіальний устрій, відповідно можливі спроби міжнародного визнання російського контролю над будь-якими окупованими територіями - ні у якому разі не можуть бути підтримані, передає УНН.
Деталі
Раніше президент України вже визнавав, що потрібні дипломатичні рішення, оскільки звільнення окупованих територій збройною силою від російської навали наразі неможливе. Володимир Зеленський у телефонній розмові з Фрідріхом Мерцом, канцлером Німеччини, наголосив, що не боїться врегулювання війни на зустрічі з путіним. Водночас після телефонної розмови з президентом Франції, Еммануелем Макроном, Зеленський сказав, що Україна готова до припинення вогню. Але наразі немає чіткої публічної реакції з боку Росії, зауважує у своєму матеріалі Telegraph.
Але на тлі нових планів Трампа провести саміт, організувати зустріч з путіним для обговорення можливості припинення вогню у російській війні, є істотні і доволі логічні побоювання, що очільник кремля "використає будь-які особисті переговори з паном Трампом, щоб переконати його піти на поступки", незважаючи на позицію України.
Поки що російська сторона вважає прийнятною пропозицію, яку зробили США. Але про що саме йде мова? Те що опублікувало польське видання Onet? Речник президента Зеленського сказав: "Під час розмови лідерів нічого подібного не згадувалося, і [Стів] Віткофф не говорив нічого подібного; він говорив про інші речі".
Нагадаємо
За даними Onet, нещодавня розмова Віткоффа з путіним начебто стосувалсь припинення вогню в Україні (поки не мирна угода), а також пропозиції лише фактичного "визнання" деяких російських територіальних здобутків. Крім того, за даними польського ЗМІ, йшлося про зняття більшості санкцій та подальшої співпраці рф-США.
Радник Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію польського видання Onet про умови перемир'я, запропоновані США росії.