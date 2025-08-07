"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир’я"
Київ • УНН
Радник Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію польського видання Onet про умови перемир'я, запропоновані США росії. Він наголосив, що під час розмови лідерів нічого подібного не обговорювалося.
В Офісі Президента України Володимира Зеленського спростували інформацію польського видання Onet про зміст запропонованих росії Сполученими Штатами умов перемир’я. Про це радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин написав на своєму Х, передає УНН.
Сумнівно, щоб Віткофф чи ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі
Раніше УНН писав, що за інформацією польського видання Onet, предметом розмови Віткоффа з путіним була узгоджена між США та європейськими державами пропозиція росії про перемир'я у війні проти України.
При цьому можлива відмова москви від пропозиції, як вказує автор матеріалу, означатиме "втрату будь-яких ілюзій" щодо можливості досягнення компромісної угоди з росією.
Деталі "мирних пропозицій"
Спільні пропозиції кремлівському керманичу, які оприлюднили ЗМІ, складаються з наступного:
- перемир'я в Україні, але не мир;
- фактичне визнання російських територіальних завоювань (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
- скасування більшості санкцій, накладених на росію;
- у перспективі - повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і нафти.
Але при цьому москва, начебто, не отримала жодних обіцянок щодо припинення військової підтримки України.