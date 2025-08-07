$41.610.07
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 8516 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42422 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44988 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65668 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92660 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66052 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44033 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44558 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56130 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55839 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир’я"

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Радник Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію польського видання Onet про умови перемир'я, запропоновані США росії. Він наголосив, що під час розмови лідерів нічого подібного не обговорювалося.

"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир’я"

В Офісі Президента України Володимира Зеленського спростували інформацію польського видання Onet про зміст запропонованих росії Сполученими Штатами умов перемир’я. Про це радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин написав на своєму Х, передає УНН.

Сумнівно, щоб Віткофф чи ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі 

- написав Литвин.

Раніше УНН писав, що за інформацією польського видання Onet, предметом розмови Віткоффа з путіним була узгоджена між США та європейськими державами пропозиція росії про перемир'я у війні проти України.

При цьому можлива відмова москви від пропозиції, як вказує автор матеріалу, означатиме "втрату будь-яких ілюзій" щодо можливості досягнення компромісної угоди з росією.

Деталі "мирних пропозицій"

Спільні пропозиції кремлівському керманичу, які оприлюднили ЗМІ, складаються з наступного:

  • перемир'я в Україні, але не мир;
    • фактичне визнання російських територіальних завоювань (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
      • скасування більшості санкцій, накладених на росію;
        • у перспективі - повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і нафти.

          Але при цьому москва, начебто, не отримала жодних обіцянок щодо припинення військової підтримки України. 

          Альона Уткіна

          ВійнаПолітика
          Володимир Зеленський
          Сполучені Штати Америки
          Україна