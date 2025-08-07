"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"
Киев • УНН
Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского издания Onet об условиях перемирия, предложенных США россии. Он подчеркнул, что во время разговора лидеров ничего подобного не обсуждалось.
В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию польского издания Onet о содержании предложенных россии Соединенными Штатами условий перемирия. Об этом советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин написал на своем Х, передает УНН.
Сомнительно, чтобы Виткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Виткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи
Ранее УНН писал, что по информации польского издания Onet, предметом разговора Виткоффа с путиным было согласованное между США и европейскими государствами предложение россии о перемирии в войне против Украины.
При этом возможный отказ москвы от предложения, как указывает автор материала, будет означать "потерю любых иллюзий" относительно возможности достижения компромиссного соглашения с россией.
Детали "мирных предложений"
Совместные предложения кремлевскому руководителю, которые обнародовали СМИ, состоят из следующего:
- перемирие в Украине, но не мир;
- фактическое признание российских территориальных завоеваний (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);
- отмена большинства санкций, наложенных на россию;
- в перспективе - возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть импорту российского газа и нефти.
Но при этом москва, якобы, не получила никаких обещаний относительно прекращения военной поддержки Украины.