"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 8612 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 42674 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 45207 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 65776 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 92859 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 66101 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 44065 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44566 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56135 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55841 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
38%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 47051 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 46261 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 69958 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 18346 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 34091 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 15350 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 35045 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 42654 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 45185 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 71091 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 71112 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 121545 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 131536 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 123428 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 134702 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136

"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского издания Onet об условиях перемирия, предложенных США россии. Он подчеркнул, что во время разговора лидеров ничего подобного не обсуждалось.

"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию польского издания Onet о содержании предложенных россии Соединенными Штатами условий перемирия. Об этом советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин написал на своем Х, передает УНН.

Сомнительно, чтобы Виткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Виткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи

- написал Литвин.

Ранее УНН писал, что по информации польского издания Onet, предметом разговора Виткоффа с путиным было согласованное между США и европейскими государствами предложение россии о перемирии в войне против Украины.

При этом возможный отказ москвы от предложения, как указывает автор материала, будет означать "потерю любых иллюзий" относительно возможности достижения компромиссного соглашения с россией.

Детали "мирных предложений"

Совместные предложения кремлевскому руководителю, которые обнародовали СМИ, состоят из следующего:

  • перемирие в Украине, но не мир;
    • фактическое признание российских территориальных завоеваний (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);
      • отмена большинства санкций, наложенных на россию;
        • в перспективе - возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть импорту российского газа и нефти.

          Но при этом москва, якобы, не получила никаких обещаний относительно прекращения военной поддержки Украины.

          Алена Уткина

          Войнаполитика
          Владимир Зеленский
          Соединённые Штаты
          Украина