Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" у Парижі для узгодження гарантій безпеки України: озвучена дата

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на початку січня 2026 року у Парижі зберуться учасники "коаліції охочих". Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Макрон підтвердив свою участь у переговорах з президентами США і України, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Вони відбулись 28 грудня.

Метою зустрічі в рамках "коаліції охочих" є завершення узгодження конкретних внесків кожної країни в гарантії безпеки для України.

На початку січня ми зберемо країни Коаліції бажаючих у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни - йдеться в дописі президента Франції.

Нагадаємо

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що союзники України прагнуть справедливого миру.