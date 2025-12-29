$42.060.13
Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" у Парижі для узгодження гарантій безпеки України: озвучена дата

Київ • УНН

 • 19088 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на початку січня 2026 року в Парижі збереться "коаліція охочих". Метою є завершення узгодження конкретних внесків країн у гарантії безпеки для України.

Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" у Парижі для узгодження гарантій безпеки України: озвучена дата

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на початку січня 2026 року у Парижі зберуться учасники "коаліції охочих". Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Макрон підтвердив свою участь у переговорах з президентами США і України, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Вони відбулись 28 грудня.

Метою зустрічі в рамках "коаліції охочих" є завершення узгодження конкретних внесків кожної країни в гарантії безпеки для України.

На початку січня ми зберемо країни Коаліції бажаючих у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни

- йдеться в дописі президента Франції.

Нагадаємо

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що союзники України прагнуть справедливого миру.

Євген Устименко

