Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в начале января 2026 года в Париже соберутся участники "коалиции желающих". Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Макрон подтвердил свое участие в переговорах с президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Они состоялись 28 декабря.

Целью встречи в рамках "коалиции желающих" является завершение согласования конкретных вкладов каждой страны в гарантии безопасности для Украины.

В начале января мы соберем страны Коалиции желающих в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны - говорится в сообщении президента Франции.

Напомним

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что союзники Украины стремятся к справедливому миру.