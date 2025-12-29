Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в начале января 2026 года в Париже соберутся участники "коалиции желающих". Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Макрон подтвердил свое участие в переговорах с президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Они состоялись 28 декабря.
Целью встречи в рамках "коалиции желающих" является завершение согласования конкретных вкладов каждой страны в гарантии безопасности для Украины.
В начале января мы соберем страны Коалиции желающих в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны
Напомним
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что союзники Украины стремятся к справедливому миру.