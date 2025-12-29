Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата

$41.930.00
49.430.00
ukenru
01:10 • 332 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
22:38 • 4930 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 8392 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 10926 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 23921 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 36119 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 28867 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 36951 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42740 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 51015 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
8.1м/с
86%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28 декабря, 16:58 • 17154 просмотра
Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago28 декабря, 17:20 • 7306 просмотра
Активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго перед встречей Зеленского и ТрампаVideo28 декабря, 17:45 • 4774 просмотра
Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ20:15 • 4414 просмотра
Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войнеPhoto21:53 • 7264 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 29874 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 89872 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 142051 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 68352 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 98683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 19344 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 30000 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 89872 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 31675 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 30912 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Truth Social

Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в начале января 2026 года в Париже соберется "коалиция желающих". Целью является завершение согласования конкретных вкладов стран в гарантии безопасности для Украины.

Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в начале января 2026 года в Париже соберутся участники "коалиции желающих". Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Макрон подтвердил свое участие в переговорах с президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Они состоялись 28 декабря.

Целью встречи в рамках "коалиции желающих" является завершение согласования конкретных вкладов каждой страны в гарантии безопасности для Украины.

В начале января мы соберем страны Коалиции желающих в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны

- говорится в сообщении президента Франции.

Напомним

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что союзники Украины стремятся к справедливому миру.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Александр Стабб
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Париж
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина