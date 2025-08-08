Украина готова к прекращению огня, но не признает оккупацию территорий Россией - Telegraph

Украина готова к настоящему прекращению огня, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в телефонных разговорах с лидерами Франции и Германии. Telegraph напоминает, что конституция Украины не позволяет ее президенту или парламенту односторонне изменять ее территориальное устройство, соответственно, возможные попытки международного признания российского контроля над любыми оккупированными территориями - ни в коем случае не могут быть поддержаны, передает УНН.

Детали

Ранее президент Украины уже признавал, что нужны дипломатические решения, поскольку освобождение оккупированных территорий вооруженной силой от российского нашествия пока невозможно. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Фридрихом Мерцем, канцлером Германии, подчеркнул, что не боится урегулирования войны на встрече с путиным. В то же время после телефонного разговора с президентом Франции, Эммануэлем Макроном, Зеленский сказал, что Украина готова к прекращению огня. Но пока нет четкой публичной реакции со стороны России, отмечает в своем материале Telegraph.

Пан или пропал: какой сценарий скрыт за визитом Виткоффа в Москву

Но на фоне новых планов Трампа провести саммит, организовать встречу с путиным для обсуждения возможности прекращения огня в российской войне, есть существенные и довольно логичные опасения, что глава кремля "использует любые личные переговоры с господином Трампом, чтобы убедить его пойти на уступки", несмотря на позицию Украины.

Пока российская сторона считает приемлемым предложение, которое сделали США. Но о чем именно идет речь? То, что опубликовало польское издание Onet? Представитель президента Зеленского сказал: "Во время разговора лидеров ничего подобного не упоминалось, и [Стив] Уиткофф не говорил ничего подобного; он говорил о других вещах".

Напомним

По данным Onet, недавний разговор Уиткоффа с путиным якобы касался прекращения огня в Украине (пока не мирное соглашение), а также предложения лишь фактического "признания" некоторых российских территориальных приобретений. Кроме того, по данным польского СМИ, речь шла о снятии большинства санкций и дальнейшего сотрудничества РФ-США.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского издания Onet об условиях перемирия, предложенных США России.