Эксклюзив
09:44 • 8652 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 10132 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 9440 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 15577 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 13435 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 32517 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 40071 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27926 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 89351 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62775 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Украина готова к прекращению огня, но не признает оккупацию территорий Россией - Telegraph

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Президент Зеленский подтвердил готовность Украины к настоящему прекращению огня в разговорах с лидерами Франции и Германии. В то же время Украина не будет признавать контроль РФ над оккупированными территориями из-за конституционных ограничений.

Украина готова к прекращению огня, но не признает оккупацию территорий Россией - Telegraph

Украина готова к настоящему прекращению огня, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в телефонных разговорах с лидерами Франции и Германии. Telegraph напоминает, что конституция Украины не позволяет ее президенту или парламенту односторонне изменять ее территориальное устройство, соответственно, возможные попытки международного признания российского контроля над любыми оккупированными территориями - ни в коем случае не могут быть поддержаны, передает УНН.

Детали

Ранее президент Украины уже признавал, что нужны дипломатические решения, поскольку освобождение оккупированных территорий вооруженной силой от российского нашествия пока невозможно. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Фридрихом Мерцем, канцлером Германии, подчеркнул, что не боится урегулирования войны на встрече с путиным. В то же время после телефонного разговора с президентом Франции, Эммануэлем Макроном, Зеленский сказал, что Украина готова к прекращению огня. Но пока нет четкой публичной реакции со стороны России, отмечает в своем материале Telegraph.

Пан или пропал: какой сценарий скрыт за визитом Виткоффа в Москву04.08.25, 17:48 • 4765 просмотров

Но на фоне новых планов Трампа провести саммит, организовать встречу с путиным для обсуждения возможности прекращения огня в российской войне, есть существенные и довольно логичные опасения, что глава кремля "использует любые личные переговоры с господином Трампом, чтобы убедить его пойти на уступки", несмотря на позицию Украины.

Пока российская сторона считает приемлемым предложение, которое сделали США. Но о чем именно идет речь? То, что опубликовало польское издание Onet? Представитель президента Зеленского сказал: "Во время разговора лидеров ничего подобного не упоминалось, и [Стив] Уиткофф не говорил ничего подобного; он говорил о других вещах".

Напомним

По данным Onet, недавний разговор Уиткоффа с путиным якобы касался прекращения огня в Украине (пока не мирное соглашение), а также предложения лишь фактического "признания" некоторых российских территориальных приобретений. Кроме того, по данным польского СМИ, речь шла о снятии большинства санкций и дальнейшего сотрудничества РФ-США.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского издания Onet об условиях перемирия, предложенных США России.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина