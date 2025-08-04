Пан или пропал: какой сценарий скрыт за визитом Виткоффа в Москву

Если «кнут» уже был публично положен на стол Путина Трампом — в виде изменения стилистики разговора с Кремлем и публичной «ядерной» ссоры президента США с экс-президентом России Медведевым, то новый визит спецпосланника Трампа Уиткоффа должен нести что-то противоположное, считают некоторые эксперты. Кроме того, после 8 августа Трампу все же придется что-то сделать, пишет Currenttime, передает УНН.

Детали

По мнению главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова, российские власти в очередной раз выставили себя нелепо, — делая абсолютно безответственные заявления на протяжении месяцев о том, что ядерная война неизбежна, они получили ответ, сформулированный тем же языком.

Оказалось, что США также могут сделать резкие заявления и впечатляющие ультиматумы. Но специальный посланник президента США Стив Уиткофф снова посетит РФ — его визит в Москву пока не отменили.

Визит спецпосланника Трампа в Москву, как считают некоторые эксперты, непосредственно связан с интерпретацией происходящего на фронте войны России против Украины, а также имеет отношение к «дипломатическим имитациям» возможного мирного процесса.

Стив Уиткофф известен как человек, который в окружении Трампа лучше многих понимает Путина, говорит ему добрые слова, и он, очевидно, везет в Москву пряник. Я не думаю, что Уиткофф может возить кнут. — считает главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.

Однако, по мнению эксперта, после восьмого августа Трампу все равно нужно будет что-то сделать:

попытаться ввести новые санкции против России;

ограничить ее торговлю нефтепродуктами.

Он, конечно, может еще все переиграть, он так не раз уже делал. Однако, вроде бы у него есть некоторые обязательства наконец приступить от слов о мире к принуждению Путина к миру. — считает Мартынов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины.

Президент США Дональд Трамп дает россиянам последний шанс прекратить войну с Украиной, иначе будут введены санкции. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для встречи главы Кремля с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще не проделана вся подготовительная работа.

При этом Путин якобы считает, что такая встреча возможна.