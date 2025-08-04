Трамп дає росіянам останній шанс, інакше будуть санкції - ЦПД

Президент США Дональд Трамп дає росіянам останній шанс припинити війну з Україну, інакше будуть запроваджені санкції. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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У росіян знову підгоріла залізнична інфраструктура на волгоградщині. Також Трамп дає їм останній шанс припинити війну візитом Віткоффа. Якщо візит не матиме успіху, будуть санкції - заявив Коваленко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію цієї середи або четверга.

Також УНН повідомляв, що 28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля путіним. Президент США заявив, що збирається встановити новий дедлайн для росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.