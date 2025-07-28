10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з сьогодні. Про це він заявив журналістам на початку зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у понеділок, пише УНН.

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"Я збираюся встановити новий дедлайн приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з сьогодні", - сказав Трамп.

"Немає причин чекати... ми просто не бачимо жодного прогресу", - зазначив президент США.

Нагадаємо

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.

Раніше цього місяця Трамп погрожував запровадити "жорсткі мита" на імпорт росії у "близько 100%", якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.