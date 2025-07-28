10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для рф относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Об этом он заявил журналистам в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Я собираюсь установить новый дедлайн примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня", - сказал Трамп.

"Нет причин ждать... мы просто не видим никакого прогресса", - указал президент США.

Напомним

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

Ранее в этом месяце Трамп угрожал ввести "жесткие пошлины" на импорт россии в "около 100%", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.