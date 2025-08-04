Трамп дает россиянам последний шанс, иначе будут санкции - ЦПД

$41.760.05
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
07:19 • 68 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
01:37 • 12251 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 37380 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 195303 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 266639 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 139678 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 193817 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 407528 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 346597 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 137048 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
65%
750мм
Популярные новости
83 погибших и пятеро пропавших без вести в горах Италии за месяц: массовый туризм стал смертельной ловушкой4 августа, 00:27 • 19551 просмотра
Российский БПЛА атаковал молодую женщину в Херсоне4 августа, 00:39 • 24576 просмотра
В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом02:53 • 18187 просмотра
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствияPhoto05:54 • 15740 просмотра
Хмельницкая область подверглась вражеской атаке, предварительно без жертв - ОВА06:42 • 10199 просмотра
публикации
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 137195 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 195231 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 407485 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 222801 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 346555 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Китай
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 266595 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 103642 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 139607 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 151649 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 223687 просмотра
Актуальное
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
M1 Abrams
Boeing AH-64 Apache

Трамп дает россиянам последний шанс, иначе будут санкции - ЦПД

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Президент США предоставляет россии последний шанс прекратить войну в Украине. Визит спецпредставителя Виткоффа определит дальнейшие санкции.

Трамп дает россиянам последний шанс, иначе будут санкции - ЦПД

Президент США Дональд Трамп дает россиянам последний шанс прекратить войну с Украиной, иначе будут введены санкции. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

У россиян снова подгорела железнодорожная инфраструктура на волгоградщине. Также Трамп дает им последний шанс прекратить войну визитом Виткоффа. Если визит не будет иметь успеха, будут санкции

- заявил Коваленко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, вероятно, посетит россию в эту среду или четверг.

Также УНН сообщал, что 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля путиным. Президент США заявил, что собирается установить новый дедлайн для россии по соглашению о прекращении огня в войне россии против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина