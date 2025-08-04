Трамп дает россиянам последний шанс, иначе будут санкции - ЦПД
Киев • УНН
Президент США предоставляет россии последний шанс прекратить войну в Украине. Визит спецпредставителя Виткоффа определит дальнейшие санкции.
Президент США Дональд Трамп дает россиянам последний шанс прекратить войну с Украиной, иначе будут введены санкции. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
У россиян снова подгорела железнодорожная инфраструктура на волгоградщине. Также Трамп дает им последний шанс прекратить войну визитом Виткоффа. Если визит не будет иметь успеха, будут санкции
Напомним
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, вероятно, посетит россию в эту среду или четверг.
Также УНН сообщал, что 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля путиным. Президент США заявил, что собирается установить новый дедлайн для россии по соглашению о прекращении огня в войне россии против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.