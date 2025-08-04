Президент США Дональд Трамп дает россиянам последний шанс прекратить войну с Украиной, иначе будут введены санкции. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

У россиян снова подгорела железнодорожная инфраструктура на волгоградщине. Также Трамп дает им последний шанс прекратить войну визитом Виткоффа. Если визит не будет иметь успеха, будут санкции