Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що для зустрічі очільника кремля з Президентом України Володимиром Зеленським ще не пророблена уся підготовча робота.

При цьому путін нібито вважає, що така зустріч можлива, коли будуть вирішені всі питання на експертному рівні, пише УНН з посиланням на росзМІ.

Деталі

Вся підготовча робота для такої зустрічі наразі не зроблена. Хочу нагадати, що сам президент не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань - заявив пєсков.

Доповнення

російські чиновники відкладають переговори на найвищому рівні між президентами України та росії. Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що росія лише імітує зацікавленість у переговорах, щоб виграти час.

російська сторона запропонувала Україні створити три робочі групи після завершення переговорів у Стамбулі. Українська, за словами мединського, делегація розглядає цю пропозицію.