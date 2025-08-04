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Подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского еще не сделана - Песков

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Песков заявил, что подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского еще не выполнена. Путин считает встречу возможной после решения всех вопросов на экспертном уровне.

Подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского еще не сделана - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для встречи главы Кремля с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще не проделана вся подготовительная работа.

При этом Путин якобы считает, что такая встреча возможна, когда будут решены все вопросы на экспертном уровне, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана. Хочу напомнить, что сам президент не исключает возможности проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и преодолено должное расстояние

- заявил Песков.

Дополнение

Российские чиновники откладывают переговоры на высшем уровне между президентами Украины и России. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время.

Российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы после завершения переговоров в Стамбуле. Украинская, по словам Мединского, делегация рассматривает это предложение.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Институт изучения войны
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина