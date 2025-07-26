кремль свідомо затягує зустріч путіна і Зеленського - ISW
Київ • УНН
російські чиновники відкладають переговори на найвищому рівні між президентами України та росії. Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що росія лише імітує зацікавленість у переговорах, щоб виграти час.
російські чиновники намагаються відкласти проведення переговорів на найвищому рівні між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором росії володимиром путіним. Про це повідомляє Американського Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Зазначається, що російські посадовці й надалі затягують проведення переговорів на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і володимиром путіним, навіть попри заклики США до такої зустрічі.
У звіті нагадали, що 25 липня прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що зустріч між Зеленським і путіним залишається малоймовірною. Він також наголосив, що спершу росія та Україна мають виробити домовленості "шляхом експертної роботи".
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Президент США Дональд Трамп того ж дня сказав журналістам, що зустріч між Путіним і Зеленським "відбудеться", і що вона мала би "відбутися ще три місяці тому".
Експерти Інституту нагадали, що російські посадовці неодноразово відкладали переговори на найвищому рівні між українським та російським керівництвом і відмовлялися від конструктивних перемовин, спрямованих на досягнення конкретних кроків для припинення війни.
"Інститут вивчення війни й надалі оцінює, що росія лише вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для просування на полі бою і домогтися поступок від України та Заходу - на відміну від України, яка продовжує демонструвати готовність до переговорів задля припинення війни", - йдеться у звіті.
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