российские чиновники пытаются отложить проведение переговоров на высшем уровне между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором россии владимиром путиным. Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что российские должностные лица и в дальнейшем затягивают проведение переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и владимиром путиным, даже несмотря на призывы США к такой встрече.

В отчете напомнили, что 25 июля пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что встреча между Зеленским и путиным остается маловероятной. Он также подчеркнул, что сначала россия и Украина должны выработать договоренности "путем экспертной работы".

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Президент США Дональд Трамп в тот же день сказал журналистам, что встреча между Путиным и Зеленским "состоится", и что она должна была "состояться еще три месяца назад".

Эксперты Института напомнили, что российские должностные лица неоднократно откладывали переговоры на высшем уровне между украинским и российским руководством и отказывались от конструктивных переговоров, направленных на достижение конкретных шагов для прекращения войны.

"Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада - в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам ради прекращения войны", - говорится в отчете.