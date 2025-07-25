Украина и рф достигли принципиального согласия об организации встречи Зеленского с путиным - Фидан
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о принципиальном согласии Украины и россии на встречу лидеров. Переговоры по условиям саммита продолжаются, делегации работают над промежуточным решением.
Украина и россия в общих чертах согласны, что необходимо провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает NTV, передает УНН.
Эта война имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия. Кроме гуманитарной трагедии, огромных разрушенных городов, мы столкнулись с ситуацией, которая сделает возможной еще большую войну и разделение на международной арене. Это сложная и дорогая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия. Во время встречи обсуждались условия, при которых и как лидеры должны собраться вместе. Было достигнуто принципиальное соглашение об организации саммита лидеров в Турции. Переговорные делегации имеют здесь большую работу
Он отметил, что делегации россии и Украины "говорят медленно", однако есть желание "встретиться посередине".
Если так будет продолжаться, я верю, что появится промежуточное решение. Есть козырь, который никто не раскрывает. Мы стараемся создать среду
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. Украина поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.