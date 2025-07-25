Украина и рф достигли принципиального согласия об организации встречи Зеленского с путиным - Фидан

Украина и россия в общих чертах согласны, что необходимо провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает NTV, передает УНН.

Эта война имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия. Кроме гуманитарной трагедии, огромных разрушенных городов, мы столкнулись с ситуацией, которая сделает возможной еще большую войну и разделение на международной арене. Это сложная и дорогая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия. Во время встречи обсуждались условия, при которых и как лидеры должны собраться вместе. Было достигнуто принципиальное соглашение об организации саммита лидеров в Турции. Переговорные делегации имеют здесь большую работу - сказал Фидан.

Он отметил, что делегации россии и Украины "говорят медленно", однако есть желание "встретиться посередине".

Если так будет продолжаться, я верю, что появится промежуточное решение. Есть козырь, который никто не раскрывает. Мы стараемся создать среду - добавил Фидан.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. Украина поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.