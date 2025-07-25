Україна і рф досягли принципової згоди про організацію зустрічі Зеленського з путіним - Фідан

Україна і росія загальних рисах згодні, що необхідно провести зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє NTV, передає УНН.

Ця війна має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки. Окрім гуманітарної трагедії, величезних зруйнованих міст, ми зіткнулися з ситуацією, яка зробить можливою ще більшу війну і поділ на міжнародній арені. Це складна і дорога війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї. Під час зустрічі обговорювалися умови, за яких і як лідери повинні зібратися разом. Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів у Туреччині. Переговорні делегації мають тут велику роботу