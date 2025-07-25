З боку росіян почалися перші розмови про зустріч лідерів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. Україна порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це, заявив Президент під час розмови з журналістами, пише УНН.

Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми піднімаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі - підкреслив Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що на позицію москви впливають операції на її території, а не лише переговорні процеси.

"Я думаю, що багато вдалося з деякими кроками на території росії, деякими операціями. Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Українська сторона на переговорах у Стамбулі окреслила три пріоритети: повне припинення вогню, організація зустрічі лідерів України та росії за участі Трампа та Ердогана, а також продовження гуманітарного треку. Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Україна готова до припинення вогню і чекає політичного рішення кремля.