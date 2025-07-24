Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров

Українська сторона під час переговорів із представниками рф у Стамбулі (Туреччина) чітко окреслила три ключові пріоритети Києва. Про це розповів глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє УНН.

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За його словами, він доповів Президенту України про результати третьої зустрічі з представниками російської федерації.

Як зазначив Умєров, пріоритетами України є:

повне і безумовне припинення вогню – з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Це необхідний крок для початку змістовної дипломатії;

організація зустрічі лідерів – президентів України та росії, за участі лідерів інших країн, зокрема президентів Трампа й Ердогана. Ми запропонували провести таку зустріч до кінця серпня – з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами;

продовження гуманітарного треку – повернення всіх наших полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до рф.

Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода – відсутність політичного рішення у кремлі - вказав секретар РНБО.

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Він додав, що зустріч лідерів – це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання.

"Україна готова. Президент Зеленський готовий. Питання – чи готовий путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами? ... Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", - резюмував Умєров.

Нагадаємо

Україна на переговорах у Туреччині запропонувала росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України, член делегації Олександр Бевз.

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