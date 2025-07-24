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Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Українська сторона на переговорах у Стамбулі окреслила три пріоритети: повне припинення вогню, організація зустрічі лідерів України та росії за участі Трампа та Ердогана, а також продовження гуманітарного треку. Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Україна готова до припинення вогню і чекає політичного рішення кремля.

Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров

Українська сторона під час переговорів із представниками рф у Стамбулі (Туреччина) чітко окреслила три ключові пріоритети Києва. Про це розповів глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він доповів Президенту України про результати третьої зустрічі з представниками російської федерації.

Як зазначив Умєров, пріоритетами України є:

  • повне і безумовне припинення вогню – з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Це необхідний крок для початку змістовної дипломатії;
    • організація зустрічі лідерів – президентів України та росії, за участі лідерів інших країн, зокрема президентів Трампа й Ердогана. Ми запропонували провести таку зустріч до кінця серпня – з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами;
      • продовження гуманітарного треку – повернення всіх наших полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до рф.

        Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода – відсутність політичного рішення у кремлі

        - вказав секретар РНБО.

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        Він додав, що зустріч лідерів – це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання.

        "Україна готова. Президент Зеленський готовий. Питання – чи готовий путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами? ... Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", - резюмував Умєров.

        Нагадаємо

        Україна на переговорах у Туреччині запропонувала росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України, член делегації Олександр Бевз.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Політика
        Рустем Умєров
        Рада національної безпеки і оборони України
        Дональд Трамп
        Стамбул
        Туреччина
        Володимир Зеленський
        Україна
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