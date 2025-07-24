Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров

Украинская сторона во время переговоров с представителями РФ в Стамбуле (Турция) четко обозначила три ключевых приоритета Киева. Об этом рассказал глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он доложил Президенту Украины о результатах третьей встречи с представителями Российской Федерации.

Как отметил Умеров, приоритетами Украины являются:

полное и безусловное прекращение огня – с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Это необходимый шаг для начала содержательной дипломатии;

организация встречи лидеров – президентов Украины и России, с участием лидеров других стран, в частности президентов Трампа и Эрдогана. Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами;

продолжение гуманитарного трека – возвращение всех наших пленных, в том числе гражданских и детей, которые были незаконно вывезены в РФ.

Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле - указал секретарь СНБО.

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Он добавил, что встреча лидеров – это инструмент, который может разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности.

"Украина готова. Президент Зеленский готов. Вопрос – готов ли Путин сесть за стол переговоров, не прячась за чужими мандатами? ... Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", - резюмировал Умеров.

Напомним

Украина на переговорах в Турции предложила россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в августе. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации Александр Бевз.

Умеров ответил, последняя ли это встреча с РФ в формате делегаций