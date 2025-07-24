Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров
Киев • УНН
Украинская сторона на переговорах в Стамбуле обозначила три приоритета: полное прекращение огня, организация встречи лидеров Украины и России с участием Трампа и Эрдогана, а также продолжение гуманитарного трека. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня и ждет политического решения Кремля.
Украинская сторона во время переговоров с представителями РФ в Стамбуле (Турция) четко обозначила три ключевых приоритета Киева. Об этом рассказал глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает УНН.
Детали
По его словам, он доложил Президенту Украины о результатах третьей встречи с представителями Российской Федерации.
Как отметил Умеров, приоритетами Украины являются:
- полное и безусловное прекращение огня – с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Это необходимый шаг для начала содержательной дипломатии;
- организация встречи лидеров – президентов Украины и России, с участием лидеров других стран, в частности президентов Трампа и Эрдогана. Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами;
- продолжение гуманитарного трека – возвращение всех наших пленных, в том числе гражданских и детей, которые были незаконно вывезены в РФ.
Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле
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Он добавил, что встреча лидеров – это инструмент, который может разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности.
"Украина готова. Президент Зеленский готов. Вопрос – готов ли Путин сесть за стол переговоров, не прячась за чужими мандатами? ... Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", - резюмировал Умеров.
Напомним
Украина на переговорах в Турции предложила россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в августе. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации Александр Бевз.
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