Умеров ответил, последняя ли это встреча с РФ в формате делегаций

Секретарь СНБО Рустем Умеров, комментируя, может ли сегодняшняя встреча в формате делегаций с РФ быть последней, заявил, что впервые об этом слышит. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Умеров прокомментировал, действительно ли сегодняшняя встреча делегаций может быть последней в таком формате и является ли единственным вариантом продолжения – это если Россия согласится на встречу лидеров.

Это я слышу впервые. Мы никогда такого не говорили. Мы всегда говорили, что инициатива президента Трампа поддерживается, у нас уже прошло много встреч - сказал Умеров.

Дополнение

Украина настаивает на безусловном прекращении огня. В приоритете также встреча лидеров и гуманитарный трек.