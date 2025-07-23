Умєров відповів, чи це остання зустріч з рф у форматі делегацій

Секретар РНБО Рустем Умєров коментуючи, чи сьогоднішня зустріч у форматі делегацій з рф може бути остання, заявив, що вперше про це чує. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

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Умєров прокоментував, чи дійсно сьогоднішня зустріч делегацій може бути остання у такому форматі й чи єдиний варіант продовження – це якщо росія погодиться на зустріч лідерів.

Це я чую вперше. Ми ніколи такого не говорили. Ми завжди говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей - сказав Умєров.

Доповнення

Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек.