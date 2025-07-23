Умєров відповів, чи це остання зустріч з рф у форматі делегацій
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що вперше чує про те, що зустріч у форматі делегацій з рф може бути останньою. Він наголосив, що Україна підтримує ініціативу президента Трампа і вже провела багато зустрічей.
Секретар РНБО Рустем Умєров коментуючи, чи сьогоднішня зустріч у форматі делегацій з рф може бути остання, заявив, що вперше про це чує. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Умєров прокоментував, чи дійсно сьогоднішня зустріч делегацій може бути остання у такому форматі й чи єдиний варіант продовження – це якщо росія погодиться на зустріч лідерів.
Це я чую вперше. Ми ніколи такого не говорили. Ми завжди говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей
Доповнення
Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек.