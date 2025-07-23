Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
Київ • УНН
Україна наполягає на безумовному припиненні вогню та пріоритетності зустрічі лідерів і гуманітарного треку. Російська сторона наразі не погоджується на припинення вогню.
Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин з рф у Стамбулі, передає УНН.
Що стосується гуманітарного треку, то він буде продовжуватися. Ми наполягаємо на безумовному припинення вогню. Ми також ставимо в пріоритет зустріч лідерів й гуманітарний трек. Українська сторона завжди готова до переговорів про припинення вогню й американська сторона ініціювала такі переговори. Наразі рішення не залежить від нас, світ має зараз підтримувати Україну, але ми готові до припинення вогню
Він наголосив, що саме російська сторона не погоджується на припинення вогню.
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