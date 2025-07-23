Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров

Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин з рф у Стамбулі, передає УНН.

Що стосується гуманітарного треку, то він буде продовжуватися. Ми наполягаємо на безумовному припинення вогню. Ми також ставимо в пріоритет зустріч лідерів й гуманітарний трек. Українська сторона завжди готова до переговорів про припинення вогню й американська сторона ініціювала такі переговори. Наразі рішення не залежить від нас, світ має зараз підтримувати Україну, але ми готові до припинення вогню - сказав Умєров під час пресконференції.

Він наголосив, що саме російська сторона не погоджується на припинення вогню.

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