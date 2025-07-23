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Гуманітарний блок: Уповноважений ВР в системі оборони розповів про домовленості з рф

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Представник Уповноваженого ВР з прав людини Юрій Ковбаса повідомив про домовленості з рф щодо повернення військовополонених, які перебувають у полоні понад 3 роки. Також погоджено регулярні санітарні обміни військовополоненими з поганим станом здоров'я.

Гуманітарний блок: Уповноважений ВР в системі оборони розповів про домовленості з рф

росія погодилась працювати над тим, щоб повертати військовополонених, які в полоні понад 3 роки. Делегації також проговорили й обидві сторони погодили проведення регулярних санітарних обмінів військовополоненими. Про це заявив представник Уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса за підсумками зустрічі у Стамбулі, передає УНН.

Коментар щодо гуманітарного блоку про який ми сьогодні розмовляли й про що ми домовилися. Що стосується військовополонених, то ми домовилися продовжити роботу на тому рівні як вона йде. Додатково акцентували увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні понад 3 роки. Російська сторона погодилася працювати над тими людьми, щоб їх повернути. В тому числі мова йшла про молодих військових, про поранених та важкохворих

- розповів Ковбаса.

За його словами, делегації окремо проговорили можливість повернення й обидві сторони погодили проведення  регулярних санітарних обмінів військовополоненими, тих людей, які мають поганий стан здоровя, відповідно поранені та хворі.

Нагадаємо

У Стамбулі завершились переговори української та російської делегацій.

На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловлював надію, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації з меморандумів, якими обмінялися Україна та росія під час попередньої зустрічі.

У Стамбулі українська та російська сторони досягли домовленості про обмін не лише військових, а й цивільних осіб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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