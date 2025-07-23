Переговори української та російської делегацій у Стамбулі завершилися

У Стамбулі завершилися перемовини української та російської делегацій, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

"рф та Україна завершили переговори у Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Також стверджується, що продовження третього раунду переговорів рф та України не буде.

На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловлював сподівання, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації щодо меморандумів якими обмінялась Україна та рф під час попередньою зустрічі.

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Доповнення

Сьогодні, 23 липня розпочалися перемовини між українською та російською делегаціями у Стамбулі.

Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також до неї входять, зокрема, радник керівника Офісу Президента України, Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолював помічник путіна володимир мединський.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна під час нової зустрічі представників у Туреччині з російською стороною хоче обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів.

Також Зеленський заявляв, що на перемовинах у Туреччині представники України наполягатимуть на необхідності повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.

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