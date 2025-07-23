Представники України на переговорах у Туреччині наполягатимуть на повному припиненні вогню - Зеленський

На перемовинах у Туреччині представники України наполягатимуть на необхідності повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі - заявив Зеленський.

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За словами Президента, сьогодні весь день після удару російських дронів тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів на Сумщині залишилися без електрики. Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення. Всі необхідні ресурси забезпечено - резюмував Зеленський.

Українська делегація зустрілася з Ердоганом перед переговорами в Стамбулі

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня.

До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.

Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела