Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
Київ • УНН
Зустріч запланована в районі Бешікташ, у палаці Чираган.
Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудуться близько 19 години джерела. Про це УНН повідомили джерела у владі.
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Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган.
Переговори відбудуться під керівництвом глави Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова.
Також до складу української делегації увійшли:
- Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України;
- Олександр Дьяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;
- Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за
згодою);
- Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення
службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
- Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права -
заступник начальника управління міжнародного та операційного права
Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
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