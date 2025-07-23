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Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела

Київ • УНН

 • 10938 перегляди

Зустріч запланована в районі Бешікташ, у палаці Чираган.

Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудуться близько 19 години джерела. Про це УНН повідомили джерела у владі.

Деталі

Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган.

Переговори відбудуться під керівництвом глави Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова.

Також до складу української делегації увійшли: 

  1. Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України;
    1. Олександр Дьяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
      1. Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;
        1. Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
          1. Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
            1. Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
              1. Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
                1. Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;
                  1. Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
                    1. Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
                      1. Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
                        1. Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
                          1. Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

                            Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23.07.25, 09:28 • 50421 перегляд

                            Анна Мурашко

                            Анна Мурашко

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                            Gas TTF
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