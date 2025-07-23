Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудуться близько 19 години джерела. Про це УНН повідомили джерела у владі.

Деталі

Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган.

Переговори відбудуться під керівництвом глави Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова.

Також до складу української делегації увійшли:

Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України; Олександр Дьяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України; Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України; Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою); Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України; Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України; Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України; Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України; Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України; Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати