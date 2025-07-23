Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле состоятся около 19 часов, сообщают источники. Об этом УНН сообщили источники во власти.

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Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган.

Переговоры состоятся под руководством главы Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Также в состав украинской делегации вошли:

Александр Бевз - советник руководителя Офиса Президента Украины; Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины; Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию); Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины; Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины; Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины; Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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