Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники
Киев • УНН
Встреча запланирована в районе Бешикташ, во дворце Чираган.
Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле состоятся около 19 часов, сообщают источники. Об этом УНН сообщили источники во власти.
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Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган.
Переговоры состоятся под руководством главы Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.
Также в состав украинской делегации вошли:
- Александр Бевз - советник руководителя Офиса Президента Украины;
- Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по
согласию);
- Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения
служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
- Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
- Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Фомин - начальник отдела международного права -
заместитель начальника управления международного и операционного права
Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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