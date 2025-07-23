Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал третий раунд переговоров с рф в Стамбуле 23 июля, украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров. Украина настаивает на перемирии и предлагает встречу лидеров с участием международных посредников.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередная встреча с российской стороной в Стамбуле планируется на среду, 23 июля. Глава государства добавил, что украинскую делегацию возглавит глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. О том, чего стоит ожидать от этой встречи и какими были результаты предыдущих - рассказывает УНН.
Третий тур переговоров в Стамбуле
"Я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей22.07.25, 12:55 • 2736 просмотров
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина готова к продолжению переговоров с россией, ожидая конструктивного диалога и мандата для решения важных вопросов. Наше государство будет предлагать встречу на уровне лидеров с участием Зеленского, путина, Трампа, европейских лидеров и Эрдогана.
"Мы настаиваем на перемирии. Очень важно, ... чтобы другая сторона имела мандат обсуждать важные вопросы: окончание войны, достижение перемирия. Пока что мы этого не видим. Поэтому у нас было предложение, чтобы мы могли обсуждать такие стратегические вопросы – провести встречу на уровне Зеленский – путин с участием президента Трампа, лидеров Европы, президента Эрдогана и мы считаем, что такие встречи положительно повлияют на дальнейшую динамику переговорного процесса", - подытожил он.
Турция также выразила надежду, что на этой неделе в Стамбуле состоится третий раунд переговоров между Украиной и россией. Глава МИД страны Хакан Фидан отметил, что цель Стамбула - обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом.
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский21.07.25, 18:58 • 40427 просмотров
"Турция осознает свою региональную ответственность на самом высоком уровне, одновременно развивая дружбу в отдаленных географических регионах. На этой неделе в Стамбуле произойдет интенсивное дипломатическое движение. Мы надеемся, что на этой неделе состоится 3-й раунд переговоров между россией и Украиной. Наша цель - обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом", - сказал Фидан.
Позиция российской стороны
В Кремле заявили, что для организации возможной встречи между президентами Украины и россии необходима основательная подготовка. Говорить о переговорах на высоком уровне пока рано, однако есть надежда, что третий раунд переговоров состоится на этой неделе.
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что россии и Украине предстоит провести подготовительную работу, прежде чем обсудить возможную встречу лидеров двух стран.
"Тема переговоров достаточно сложная. Помимо прочих вопросов, конечно, нужно будет обсуждать те крупнейшие проекты меморандумов, которыми обменивались в ходе второго раунда. Поэтому сначала следует много поработать, прежде чем уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровнях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече путина и Зеленского.
При этом представитель диктатора рф не стал уточнять, в какой день может пройти третий раунд переговоров россии и Украины в Стамбуле.
"Надеемся, что будет на этой неделе", - коротко сказал Песков.
Предыдущие раунды переговоров в Стамбуле
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле привели к ограниченным результатам в гуманитарном треке, в частности в плане обмена пленными. Что касается других направлений переговоров, то они не продвинулись из-за деструктивной позиции россиян.
Состоялись встречи в Стамбуле. Я там находился, видел, как все происходит. Эти встречи привели к ограниченному результату на гуманитарном треке, который для нас важен, но кроме гуманитарного трека обмена пленными других результатов у этой встречи не было. Причиной этого была неконструктивная позиция Российской Федерации
Эрдоган обсудил с путиным его войну против Украины и заявил о готовности принять третий раунд переговоров 18.07.25, 19:04 • 6873 просмотра
Тогдашний министр обороны Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию, сообщил, что во время второго тура переговоров стороны договорились осуществить очередной обмен военнопленными. При этом внимание будет акцентироваться на тяжелораненых и молодых бойцах.
"Мы договорились об обменах... Мы сосредоточиваемся на тяжелораненых. Фокус – на молодежи. Также – обмен телами погибших...", – сказал министр обороны во время брифинга.
Информацию об обмене пленными подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский.
Во время первого тура переговоров, который состоялся 16 мая, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине новые требования, которые были неприемлемы для украинской делегации. По словам Георгия Тихого, украинская сторона держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны.
Тихий тогда подчеркнул, что украинской делегации удалось реально договориться по одной позиции - обмену "1000 на 1000", то это уже очень важно, потому что это сделает счастливой как минимум 1000 украинских семей.
При этом на обоих раундах переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня) российская делегация фактически срывала процесс, выдвигая лишь свои ультиматумы. Удастся ли во время третьего раунда Стамбульских переговоров продвинуться в направлении важных политических решений – станет известно уже скоро.
Анкара не видит проблемы во встрече Зеленского, Трампа и путина под председательством Эрдогана08.07.25, 11:20 • 1478 просмотров