$41.750.12
48.610.15
ukenru
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
15:58 • 6346 просмотра
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
Эксклюзив
15:11 • 30096 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
14:45 • 21916 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
14:09 • 42238 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
12:26 • 31397 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 44985 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 54149 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 50088 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
21 июля, 09:08 • 46967 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
21 июля, 07:58 • 42655 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
67%
744мм
Популярные новости
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного21 июля, 09:16 • 65819 просмотра
Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий21 июля, 10:04 • 9246 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT11:03 • 66125 просмотра
Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали13:43 • 34423 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 20066 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 20506 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
15:11 • 30054 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
14:09 • 42208 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 370494 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 291436 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 100776 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 196029 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 213720 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 211730 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 212520 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ми-8
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard
Шахед-136

Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский

Киев • УНН

 • 6350 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина стремится обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров на новой встрече с россией в Турции. Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести эту встречу.

Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров. Об этом Зеленский заявил во время выступления перед участниками ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "От силы дипломатии к дипломатии силы", передает УНН.

Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией – и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции 

- заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что повестка дня встречи для Украины понятна – возвращение пленных, возвращение детей, похищенных Россией, и подготовка встречи лидеров.

Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой повестки дня и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку 

- призвал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. 

İndependent Türkce сообщало, что на этой неделе в Стамбуле ожидается следующий раунд переговоров между Россией и Украиной.

СМИ заявляли, что переговоры могут состояться 23-24 июля.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9