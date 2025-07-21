Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров. Об этом Зеленский заявил во время выступления перед участниками ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "От силы дипломатии к дипломатии силы", передает УНН.

Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией – и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что повестка дня встречи для Украины понятна – возвращение пленных, возвращение детей, похищенных Россией, и подготовка встречи лидеров.

Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой повестки дня и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку - призвал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

İndependent Türkce сообщало, что на этой неделе в Стамбуле ожидается следующий раунд переговоров между Россией и Украиной.

СМИ заявляли, что переговоры могут состояться 23-24 июля.