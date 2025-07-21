Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна прагне обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів на новій зустрічі з росією в Туреччині. Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести цю зустріч.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна під час нової зустрічі представників у Туреччині з російською стороною хоче обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів. Про це Зеленський заявив під час виступу перед учасниками щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України "Від сили дипломатії до дипломатії сили", передає УНН.
Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів. Зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із росією – і секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині
Він наголосив, що адженда зустрічі для України зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені росією, та підготовка зустрічі лідерів.
Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку
Доповнення
Зеленський повідомляв, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні.
İndependent Türkce повідомляло, що цього тижня у Стамбулі очікується наступний раунд переговорів між росією та Україною.
ЗМІ заявляли, що переговори можуть відбутися 23-24 липня.