Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні - Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

... секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень - наголосив Зеленський.

Україна працює над організацією зустрічі на рівні лідерів після переговорів з рф у Стамбулі - Умєров

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Помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков заявив, що наступний раунд стамбульських переговорів має теж бути двостороннім - між москвою і Києвом, приєднання Вашингтона до цього процесу не очікується.