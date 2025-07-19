Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе - Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

... секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений - подчеркнул Зеленский.

Украина работает над организацией встречи на уровне лидеров после переговоров с рф в Стамбуле - Умеров

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Помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков заявил, что следующий раунд стамбульских переговоров должен тоже быть двусторонним - между москвой и Киевом, присоединение Вашингтона к этому процессу не ожидается.