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Переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між росією та Україною - ушаков

Київ • УНН

 • 63 перегляди

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що наступний раунд переговорів у Стамбулі буде двостороннім між росією та Україною. Приєднання Вашингтона до цього процесу не очікується.

Переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між росією та Україною - ушаков

Наступний раунд стамбульських переговорів має теж бути двостороннім - між москвою і Києвом, приєднання Вашингтона до цього процесу не очікується. Про це заявив помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков, передає УНН.

Ми виходимо з того, і, я думаю, американська сторона це прекрасно розуміє, що переговори будуть носити характер двосторонніх між представниками росії та України

- сказав ушаков, відповідаючи на запитання, чи буде третій раунд знову двостороннім, чи США можуть до нього приєднатися.

Водночас ушаков заявив, що конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі не обговорювали під час сьогоднішньої розмови путіна і Трампа.

Нагадаємо

Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Вашингтон
Дональд Трамп
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Україна
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