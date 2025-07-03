Переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між росією та Україною - ушаков

Наступний раунд стамбульських переговорів має теж бути двостороннім - між москвою і Києвом, приєднання Вашингтона до цього процесу не очікується. Про це заявив помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков, передає УНН.

Ми виходимо з того, і, я думаю, американська сторона це прекрасно розуміє, що переговори будуть носити характер двосторонніх між представниками росії та України - сказав ушаков, відповідаючи на запитання, чи буде третій раунд знову двостороннім, чи США можуть до нього приєднатися.

Водночас ушаков заявив, що конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі не обговорювали під час сьогоднішньої розмови путіна і Трампа.

Нагадаємо

Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину.