Переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між росією та Україною - ушаков
Київ • УНН
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що наступний раунд переговорів у Стамбулі буде двостороннім між росією та Україною. Приєднання Вашингтона до цього процесу не очікується.
Наступний раунд стамбульських переговорів має теж бути двостороннім - між москвою і Києвом, приєднання Вашингтона до цього процесу не очікується. Про це заявив помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков, передає УНН.
Ми виходимо з того, і, я думаю, американська сторона це прекрасно розуміє, що переговори будуть носити характер двосторонніх між представниками росії та України
Водночас ушаков заявив, що конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі не обговорювали під час сьогоднішньої розмови путіна і Трампа.
Нагадаємо
Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину.