Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между россией и Украиной - Ушаков
Киев • УНН
Помощник российского диктатора юрий ушаков заявил, что следующий раунд переговоров в Стамбуле будет двусторонним между россией и Украиной. Присоединение Вашингтона к этому процессу не ожидается.
Следующий раунд стамбульских переговоров также должен быть двусторонним - между москвой и Киевом, присоединение Вашингтона к этому процессу не ожидается. Об этом заявил помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков, передает УНН.
Мы исходим из того, и, я думаю, американская сторона это прекрасно понимает, что переговоры будут носить характер двусторонних между представителями россии и Украины
В то же время ушаков заявил, что конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались во время сегодняшнего разговора путина и Трампа.
Напомним
Разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа длился почти час.