Следующий раунд стамбульских переговоров также должен быть двусторонним - между москвой и Киевом, присоединение Вашингтона к этому процессу не ожидается. Об этом заявил помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков, передает УНН.

Мы исходим из того, и, я думаю, американская сторона это прекрасно понимает, что переговоры будут носить характер двусторонних между представителями россии и Украины - сказал ушаков, отвечая на вопрос, будет ли третий раунд снова двусторонним, или США могут к нему присоединиться.

В то же время ушаков заявил, что конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались во время сегодняшнего разговора путина и Трампа.

Напомним

Разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа длился почти час.