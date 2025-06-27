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Украина работает над организацией встречи на уровне лидеров после переговоров с рф в Стамбуле - Умеров

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Украина работает с союзниками, в частности с США, над организацией встречи лидеров. Минобороны также сосредоточено на получении дополнительных систем ПВО и производстве миллионов дронов.

Украина работает над организацией встречи на уровне лидеров после переговоров с рф в Стамбуле - Умеров

Украина продолжает работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров, в дополнение к поддержке прекращения огня и обмена "всех и всех", сообщил министр обороны и глава украинской делегации на переговорах с рф в Стамбуле Рустем Умеров, пишет УНН.

Детали

"Подтвердил: Украина остается последовательной в своей позиции. Мы поддерживаем идею длительного прекращения огня и обмен "всех на всех", - указал министр по итогам общения со СМИ.

Продолжаем работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров

- написал Умеров.

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Что еще обсуждалось

ПВО для Украины

Министр подчеркнул работу для получения противовоздушной обороны. "Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракет к ним. Работаем над этим с нашими партнерами. В то же время уже есть действенные решения по дронам-перехватчикам", - написал Умеров.

Сотрудничество в ОПК

Что касается сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, то Умеров рассказал о новом масштабном проекте Build with Ukraine, "который мы уже начали воплощать с союзниками". "В его рамках наши партнеры будут создавать новые заводы вместе с лучшими украинскими оборонными компаниями. Вооружение из этих заводов во время войны будет усиливать наших воинов", - отметил глава Минобороны.

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Дроны

"Отдельная тема - оснащение бригад дронами. Цель - несколько миллионов единиц в 2025 году. Также расширяем систему DOT-Chain на закупки БПЛА. Боевые подразделения смогут самостоятельно выбирать и заказывать в системе необходимые беспилотники, тогда как государство будет оплачивать такие заказы", - указал Умеров.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп приложил усилия по посредничеству в вопросе мирных переговоров между россией и Украиной, в которую рф полномасштабно вторглась в феврале 2022 года. На этом фоне рф и Украина, впервые за три года, провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Главным результатом пока стали обмены пленными. Стороны также обменялись документами с видением по прекращению огня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Рустем Умєров
Зенитная война
Министерство обороны Украины
Стамбул
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