Україна працює над організацією зустрічі на рівні лідерів після переговорів з рф у Стамбулі - Умєров

Україна продовжуємо роботу із союзниками, зокрема зі США, над організацією зустрічі на рівні лідерів, на додачу до підтримки припинення вогню та обміну "всіх та всіх", повідомив міністр оборони та голова української делегації на переговорах з рф у Стамбулі Рустем Умєров, пише УНН.

Деталі

"Підтвердив: Україна залишається послідовною у своїй позиції. Ми підтримуємо ідею тривалого припинення вогню та обмін "всіх на всіх", - вказав міністр за підсумками спілкування зі ЗМІ.

Продовжуємо роботу із союзниками, зокрема зі США, над організацією зустрічі на рівні лідерів - написав Умєров.

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Що ще обговорювалося

ППО для України

Міністр наголосив на роботі для отримання протиповітряної оборони. "Україна потребує додаткових систем ППО і ракет до них. Працюємо над цим з нашими партнерами. Водночас вже є дієві рішення по дронам-перехоплювачам", - написав Умєров.

Співпраця в ОПК

Що стосується співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, то Умєров розповів про новий масштабний проєкт Build with Ukraine, "який ми вже почали втілювати із союзниками". "У його межах наші партнери будуть створювати нові заводи разом з найкращими українськими оборонними компаніями. Озброєння з цих заводів під час війни посилюватиме наших воїнів", - зазначив голова Міноборони.

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Дрони

"Окрема тема - оснащення бригад дронами. Ціль - кілька мільйонів одиниць у 2025 році. Також розширюємо систему DOT-Chain на закупівлі БПЛА. Бойові підрозділи зможуть самостійно обирати та замовляти в системі необхідні безпілотники, тоді як держава оплачуватиме такі замовлення", - вказав Умєров.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп приклав зусиль щодо посередництва у питанні мирних переговорів між росією та Україною, до якої рф повномасштабно вторглася у лютому 2022 року. На цьому тлі рф та Україна, вперше за три роки, провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі. Головним результатом наразі стали обміни полонених. Сторони також обмінялися документами з баченням щодо припинення вогню.