Дрони, ракети, артилерія: Україна планує лінії виробництва зброї у країнах Європи

Україна у межах програми Build with Ukraine влітку збирається підписати домовленості про початок експорту українських технологій за кордон, відкриваючи лінії виробництва в країнах Європи, і будемо виробляти там зброю для нас і для них - дрони, ракети і потенційно артилерію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, пише УНН.

Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки - зазначив Зеленський у соцмережах.

З його слів, це буде у тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні.

Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили - наголосив Президент.

"У цьому році ми знайшли для ОПК 43 мільярди доларів. Це гроші на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК. Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - зазначив Зеленський.

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