Дрони, ракети, артилерія: Україна планує лінії виробництва зброї у країнах Європи
Київ • УНН
Україна планує підписати угоди щодо експорту технологій влітку, відкриваючи виробничі лінії в Європі. Ці підприємства виготовлятимуть зброю, включаючи дрони, ракети та артилерію, для України та країн-партнерів.
Україна у межах програми Build with Ukraine влітку збирається підписати домовленості про початок експорту українських технологій за кордон, відкриваючи лінії виробництва в країнах Європи, і будемо виробляти там зброю для нас і для них - дрони, ракети і потенційно артилерію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, пише УНН.
Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки
З його слів, це буде у тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні.
Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили
"У цьому році ми знайшли для ОПК 43 мільярди доларів. Це гроші на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК. Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - зазначив Зеленський.
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