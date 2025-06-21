Дроны, ракеты, артиллерия: Украина планирует линии производства оружия в странах Европы

Украина в рамках программы Build with Ukraine летом собирается подписать договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу, открывая линии производства в странах Европы, и будем производить там оружие для нас и для них - дроны, ракеты и потенциально артиллерию. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, пишет УНН.

Мы начали программу Build with Ukraine, и летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только - отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, это будет в тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.

Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы - подчеркнул Президент.

"В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги в поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - отметил Зеленский.

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