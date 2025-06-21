Дроны, ракеты, артиллерия: Украина планирует линии производства оружия в странах Европы
Киев • УНН
Украина планирует подписать соглашения по экспорту технологий летом, открывая производственные линии в Европе. Эти предприятия будут производить оружие, включая дроны, ракеты и артиллерию, для Украины и стран-партнеров.
Украина в рамках программы Build with Ukraine летом собирается подписать договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу, открывая линии производства в странах Европы, и будем производить там оружие для нас и для них - дроны, ракеты и потенциально артиллерию. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, пишет УНН.
Мы начали программу Build with Ukraine, и летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только
По его словам, это будет в тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.
Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы
"В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги в поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - отметил Зеленский.
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