Дроны, ракеты, артиллерия: Украина планирует линии производства оружия в странах Европы

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
09:38 • 8266 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
07:00 • 36913 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 49085 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 86309 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 172885 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 87269 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 94638 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 87666 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69789 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 46226 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
78%
748мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз21 июня, 03:34 • 23710 просмотра
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)21 июня, 04:26 • 24975 просмотра
Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО21 июня, 05:27 • 16854 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 25058 просмотра
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане07:56 • 31548 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года07:00 • 36913 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 172885 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 91741 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 140745 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 135300 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице11:41 • 1164 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения07:34 • 12582 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 25082 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 28052 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 36454 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

Дроны, ракеты, артиллерия: Украина планирует линии производства оружия в странах Европы

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Украина планирует подписать соглашения по экспорту технологий летом, открывая производственные линии в Европе. Эти предприятия будут производить оружие, включая дроны, ракеты и артиллерию, для Украины и стран-партнеров.

Дроны, ракеты, артиллерия: Украина планирует линии производства оружия в странах Европы

Украина в рамках программы Build with Ukraine летом собирается подписать договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу, открывая линии производства в странах Европы, и будем производить там оружие для нас и для них - дроны, ракеты и потенциально артиллерию. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, пишет УНН.

Мы начали программу Build with Ukraine, и летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только

- отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, это будет в тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.

Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы

- подчеркнул Президент.

"В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги в поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - отметил Зеленский.

ЕС согласовал заимствование до 150 млрд евро в рамках инструмента SAFE для обороны Европы: что предполагается для Украины21.05.25, 13:54 • 3362 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Вооруженные силы Украины
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9