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ЕС согласовал заимствование до 150 млрд евро в рамках инструмента SAFE для обороны Европы: что предполагается для Украины

Киев • УНН

 • 504 просмотра

ЕС создал инструмент SAFE с заимствованием до 150 млрд евро для инвестиций в оборону. Украина получит поддержку через увеличение военной помощи и интеграцию оборонных отраслей.

ЕС согласовал заимствование до 150 млрд евро в рамках инструмента SAFE для обороны Европы: что предполагается для Украины

Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE), предусматривающего заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов ЕС. Украина сможет получить поддержку путем увеличения военной помощи и углубления интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Об этом сообщило польское председательство в Совете ЕС в соцсети Х, передает УНН.

Соглашение по SAFE. Чем больше мы инвестируем в оснащение наших армий, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла

- говорится в сообщении.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х написала, что государства-члены ЕС согласовали инструмент кредитования оборонно-промышленной готовности.

Европа берет на себя большую ответственность за собственную оборону во все более опасном мире. Это означает передовые возможности - для нашего Союза, для Украины, для нашего континента в целом

- написала фон дер Ляйен.

Дополнение

В марте УНН сообщал, что Европейская комиссия утвердила Белую книгу по европейской обороне, а также план ReArm Europe, амбициозный оборонный пакет, который предоставляет государствам-членам ЕС финансовые рычаги для увеличения инвестиций в оборонные возможности.

Белая книга по европейской обороне – Readiness 2030

"Белая книга представляет решения для устранения критических пробелов в возможностях и создания мощной оборонной промышленной базы. Она предлагает пути для государств-членов массово инвестировать в оборону, закупать оборонные системы и наращивать готовность европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе. Это важно для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента, продолжая поддерживать Украину, чтобы защитить себя от агрессии россии", - указывали в Еврокомиссии.

Для эффективного решения этих проблем Белая книга определяет ряд ключевых направлений действий:

Устранение пробелов в возможностях с сосредоточением на критических возможностях, определенных государствами-членами.

Поддержка европейской оборонной промышленности через совокупный спрос и увеличение объемов совместных закупок.

Поддержка Украины путем увеличения военной помощи и углубления интеграции европейской и украинской оборонной промышленности.

Углубление общеевропейского оборонного рынка, в том числе путем упрощения правил.

Ускорение трансформации обороны с помощью революционных инноваций, таких как ИИ и квантовые технологии.

Повышение готовности Европы к наихудшим сценариям путем улучшения военной мобильности, накопления запасов и укрепления внешних границ, в частности сухопутной границы с россией и беларусью.

Укрепление партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

Security Action for Europe (SAFE)

Инструмент предусматривает заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов. Эти средства будут выплачиваться заинтересованным государствам-членам по требованию, на основе национальных планов.

Выплаты будут иметь форму долгосрочных займов по конкурентоспособной цене и привлекательной структуре, которые должны погасить государства-члены-бенефициары. Займы будут обеспечены резервом бюджета ЕС. SAFE позволит государствам-членам немедленно и массово увеличить свои инвестиции в оборону путем совместных закупок у европейской оборонной промышленности, сосредотачиваясь на приоритетных возможностях. Это будет способствовать обеспечению оперативной совместимости, предсказуемости и снижению затрат для мощной европейской оборонно-промышленной базы.

В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины19.03.25, 14:53 • 18857 просмотров

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Белая книга ЕС по вопросам обороны открывает двери для более глубокой интеграции Украины в европейскую политику безопасности. По его словам, Украина заинтересована в участии в новом инструменте SAFE вместе с европейскими компаниями.

Шмыгаль: Белая книга ЕС по обороне открывает новые возможности для Украины08.05.25, 19:02 • 10539 просмотров

Вице-президент Европейской комиссии - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отмечала, что Белая книга по европейской обороне, утвержденная Еврокомиссией, фактически идет рука об руку с целями НАТО по оборонным возможностям.

"Белая книга" по обороне ЕС согласовывается с целями НАТО - Каллас04.04.25, 12:58 • 6808 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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