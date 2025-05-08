Шмыгаль: Белая книга ЕС по обороне открывает новые возможности для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Белая книга ЕС открывает новые возможности для интеграции Украины в европейскую политику безопасности. Это стало известно после встречи с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.
Белая книга ЕС по вопросам обороны открывает двери для более глубокой интеграции Украины в европейскую политику безопасности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом в Telegram, передает УНН.
Детали
В частности, Шмыгаль во время встречи с Кубилюсом обсудили оборонное и технологическое сотрудничество между Украиной и ЕС.
Украина приветствует первые конкретные шаги во внедрении плана "ReArm Europe" и недавно представленную Белую книгу о будущем европейской обороны. Особенно важно, что эти стратегические документы открывают новые возможности для укрепления сотрудничества с Украиной в секторе безопасности и интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС
Шмыгаль также отметил, что Украина заинтересована в участии в новом инструменте "Безопасность и действия для Европы" (SAFE) вместе с европейскими компаниями. Стороны обсудили развитие украинского ОПК, наращивание военных возможностей и актуальные потребности ВСУ.
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Напомним
Ранее УНН писал, что Европейская комиссия утвердила "Белую книгу" по европейской обороне, а также план ReArm Europe.
В частности, эти меры, как указано, направлены на то, чтобы ответить на краткосрочную неотложность поддержки Украины, а также решить вопрос насущной долгосрочной необходимости укрепить безопасность и оборону Европы.
Вице-президент Европейской комиссии - верховный представитель ЕС и иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что "Белая книга" по европейской обороне фактически идет рука об руку с целями НАТО по оборонным возможностям.