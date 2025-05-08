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Шмигаль: Біла книга ЄС з оборони відкриває нові можливості для України

Київ • УНН

 • 5298 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Біла книга ЄС відкриває нові можливості для інтеграції України в європейську безпекову політику. Це стало відомо після зустрічі з єврокомісаром Андрюсом Кубіліусом.

Шмигаль: Біла книга ЄС з оборони відкриває нові можливості для України

Біла книга ЄС з питань оборони відкриває двері для глибшої інтеграції України до європейської безпекової політики. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Шмигаль під час зустрічі з Кубіліусом обговорили оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС.

Україна вітає перші конкретні кроки у впровадженні плану "ReArm Europe" та нещодавно представлену Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони. Особливо важливо, що ці стратегічні документи відкривають нові можливості для зміцнення співпраці з Україною в секторі безпеки та інтеграції оборонної промисловості України та ЄС

- пише Шмигаль.

Шмигаль також зазначив, що Україна зацікавлена в участі в новому інструменті "Безпека та дії для Європи" (SAFE) разом з європейськими компаніями. Сторони обговорили розвиток українського ОПК, нарощення військових спроможностей та актуальні потреби ЗСУ.

Наголосив на потребі конфіскувати заморожені російські активи, щоб спрямувати їх на посилення нашої держави. Обговорили конкретні кроки як змусити росію платити

- додав премʼєр-міністр.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Європейська комісія затвердила "Білу книгу" щодо європейської оборони, а також план ReArm Europe. 

Зокрема, ці заходи, як вказано, мають на меті відповісти на короткострокову невідкладність підтримки України, а також вирішити питання нагальної довгострокової потреби зміцнити безпеку та оборону Європи.

Віцепрезидент Європейської комісії - верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що "Біла книга" щодо європейської оборони фактично йде рука об руку з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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