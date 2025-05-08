Шмигаль: Біла книга ЄС з оборони відкриває нові можливості для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Біла книга ЄС відкриває нові можливості для інтеграції України в європейську безпекову політику. Це стало відомо після зустрічі з єврокомісаром Андрюсом Кубіліусом.
Біла книга ЄС з питань оборони відкриває двері для глибшої інтеграції України до європейської безпекової політики. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом в Telegram, передає УНН.
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Зокрема, Шмигаль під час зустрічі з Кубіліусом обговорили оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС.
Україна вітає перші конкретні кроки у впровадженні плану "ReArm Europe" та нещодавно представлену Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони. Особливо важливо, що ці стратегічні документи відкривають нові можливості для зміцнення співпраці з Україною в секторі безпеки та інтеграції оборонної промисловості України та ЄС
Шмигаль також зазначив, що Україна зацікавлена в участі в новому інструменті "Безпека та дії для Європи" (SAFE) разом з європейськими компаніями. Сторони обговорили розвиток українського ОПК, нарощення військових спроможностей та актуальні потреби ЗСУ.
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Раніше УНН писав, що Європейська комісія затвердила "Білу книгу" щодо європейської оборони, а також план ReArm Europe.
Зокрема, ці заходи, як вказано, мають на меті відповісти на короткострокову невідкладність підтримки України, а також вирішити питання нагальної довгострокової потреби зміцнити безпеку та оборону Європи.
Віцепрезидент Європейської комісії - верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що "Біла книга" щодо європейської оборони фактично йде рука об руку з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей.