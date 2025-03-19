У ЄС затвердили Білу книгу щодо оборони та деталі плану ReArm Europe: що передбачається для України

Європейська комісія затвердила Білу книгу щодо європейської оборони, а також план ReArm Europe. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у середу, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні Європейська комісія затвердила Білу книгу щодо європейської оборони – Readiness 2030 та план ReArm Europe/Readiness 2030. Великий перший крок до безпечнішої Європи", - написав Кубілюс в Х.

Як повідомили у Єврокомісії, сьогодні Білу книгу щодо європейської оборони – Readiness 2030 було представлено. Єврокомісія також представила, як частину плану ReArm Europe/Readiness 2030, амбітний оборонний пакет, який надає державам-членам ЄС фінансові важелі для збільшення інвестицій у оборонні можливості.

У той час як план ReArm Europe/Readiness 2030 зміцнює загальноєвропейський оборонний потенціал за допомогою нових фінансових засобів, Біла книга, як вказано, визначає новий підхід до оборони та визначає інвестиційні потреби.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала з цього приводу: "Ми повинні купувати більше європейського оборонного обладнання. Це означає стимулювання інновацій".

Ці заходи, як вказано, мають на меті відповісти на короткострокову невідкладність підтримки України, а також вирішити питання нагальної довгострокової потреби зміцнити безпеку та оборону Європи.

Біла книга щодо європейської оборони – Readiness 2030

"Біла книга представляє рішення для усунення критичних прогалин у спроможностях та створення потужної оборонної промислової бази. Вона пропонує шляхи для держав-членів масово інвестувати в оборону, закуповувати оборонні системи та нарощувати готовність європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі. Це важливо для безпеки Європи. Європа має інвестувати в безпеку та оборону континенту, продовжуючи підтримувати Україну, щоб захистити себе від агресії росії", - вказали у Єврокомісії. Для ефективного вирішення цих проблем Біла книга, як повідомляється, окреслює низку ключових напрямків дій:

Усунення прогалин у спроможностях із зосередженням на критичних спроможностях, визначених державами-членами. Підтримка європейської оборонної промисловості через сукупний попит і збільшення обсягів спільних закупівель. Підтримка України шляхом збільшення військової допомоги та поглиблення інтеграції європейської та української оборонної промисловості. Поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, в тому числі шляхом спрощення правил. Прискорення трансформації оборони за допомогою революційних інновацій, таких як ШІ та квантові технології. Підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, накопичення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з росією та білоруссю. Зміцнення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

План ReArm Europe/Readiness 2030

Як оголосила президент фон дер Ляєн, план ReArm Europe/Readiness 2030 передбачає витрати понад 800 мільярдів євро, структуровані навколо таких компонентів:

Вивільнити використання державного фінансування для оборони на національному рівні.

Єврокомісія запропонувала державам-членам активувати положення про застереження на національному рівні щодо Пакту про стабільність і зростання, що надасть їм додатковий бюджетний простір для збільшення витрат на оборону в межах фіскальних правил ЄС. Для забезпечення фіскальної стійкості відхилення буде обмежено:

збільшенням лише витрат на оборону, взявши за відправну точку статистичну категорію «оборона» в класифікації функцій уряду (COFOG);

максимумом до 1,5% ВВП за кожен рік активації застереження на національному рівні;

терміном на чотири роки.

Новий спеціальний інструмент безпеки для Європи – SAFE.

У світлі поточних надзвичайних обставин Єврокомісія залучить до 150 мільярдів євро на ринках капіталу, спираючись на свій усталений уніфікований підхід до фінансування, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко та суттєво збільшити інвестиції в обороноздатність Європи. Ці кошти будуть виплачуватися зацікавленим державам-членам на вимогу, на основі національних планів.

Виплати матимуть форму довгострокових позик за конкурентоспроможною ціною та привабливою структурою, які мають погасити держави-члени-бенефіціари. Позики будуть забезпечені резервом бюджету ЄС. SAFE дозволить державам-членам негайно та масово збільшити свої інвестиції в оборону шляхом спільних закупівель у європейської оборонної промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях. Це сприятиме забезпеченню оперативної сумісності, передбачуваності та зниженню витрат для потужної європейської оборонно-промислової бази.

"Україна та країни ЄАВТ/ЄЕЗ зможуть приєднатися до спільних закупівель, і можна буде купувати у їхніх галузей. SAFE також дозволить країнам, які приєднуються, країнам-кандидатам, потенційним кандидатам і країнам, які підписали з ЄС угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони, приєднатися до спільних закупівель і зробити внесок у сукупний попит. Вони також можуть домовитися про конкретні взаємовигідні угоди щодо участі їхніх відповідних галузей у таких закупівлях", - вказали у Єврокомісії.

ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT

Використання Групи ЄІБ та мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій (Savings and Investments Union).

План ReArm Europe/Readiness 2030 також покладається на те, що Група Європейського інвестиційного банку розширить сферу кредитування проектів у сфері оборони та безпеки, зберігаючи при цьому свої фінансові можливості. Окрім розблокування значного фінансування, це надішле позитивний сигнал ринкам, зазначили у Єврокомісії.

При цьому вказано, що державних інвестицій недостатньо, щоб задовольнити інвестиційні потреби оборонної промисловості, від стартапів до великих відомих компаній. "Для цього Стратегія Союзу заощаджень та інвестицій, ухвалена сьогодні Єврокомісією, полегшить мобілізацію приватних заощаджень на більш ефективних ринках капіталу та спрямує інвестиції в критичні сектори економіки, такі як оборона, для тих, хто бажає інвестувати в них", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Politico раніше повідомляло, що ЄС має на меті запустити масштабний проект із розбудови своєї оборонної промисловості, спрямований на стримування росії та підтримку України, у той час, коли США "відступають" з континенту, згідно з проектом так званої Білої книги про оборону.

ЄС раніше представляв план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони, який спрямований у тому числі на Україну.

ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT