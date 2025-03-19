ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT

Збройові компанії зі США, Великої Британії та Туреччини будуть виключені з нового фінансування ЄС на оборону обсягом 150 мільярдів євро, якщо їхні країни не підпишуть з Брюсселем угоди про оборону та безпеку, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Запланований фонд для витрат на зброю буде відкритий лише для оборонних компаній ЄС і тих із третіх країн, які підписали оборонні угоди з блоком, заявили чиновники в середу.

Це також виключать будь-які передові системи зброї, щодо яких третя країна має "право на проектування" - обмеження на їх конструкцію чи використання окремих компонентів - або контроль над її можливим використанням, додали офіційні особи.

Це виключатиме платформу протиповітряної та протиракетної оборони США Patriot, яку виробляє оборонний підрядник RTX, та інші системи озброєнь США, де Вашингтон має обмеження щодо того, де вони можуть використовуватися.

Ця політика є перемогою для Франції та інших країн, які вимагали підходу "Купуй європейське" до інвестицій в оборону континенту на тлі побоювань щодо довгострокової надійності США як оборонного партнера та постачальника, викликаних президентом США Дональдом Трампом, пише видання.

Щонайменше 65 відсотків вартості продукції має бути витрачено в ЄС, Норвегії та Україні.

Держави-члени ЄС не зможуть витрачати гроші на продукцію, "де може бути контроль за використанням чи призначенням цієї зброї. (...) Було б справжньою проблемою, якби обладнання, придбане країнами, не могло бути використане через заперечення третьої країни", - сказав один із чиновників.

Велика Британія наполегливо лобіювала, щоб її включили в ініціативу, особливо з огляду на її ключову роль у європейській "коаліції охочих", спрямованій на зміцнення обороноздатності континенту. Британські оборонні компанії, зокрема BAE Systems і Babcock International, глибоко інтегровані в оборонну промисловість таких країн ЄС, як Італія та Швеція.

Якби треті країни, такі як США, Велика Британія та Туреччина, хотіли взяти участь у ініціативі, їм потрібно було б підписати партнерство з ЄС у сфері оборони та безпеки, заявили чиновники.

Переговори між Лондоном і Брюсселем щодо такого пакту розпочалися, але вони були втягнуті в вимоги більшої угоди між ЄС і Великою Британією, яка б також включала спірні питання, такі як права на риболовлю та міграцію, пише видання.

Виключення Великої Британії та Туреччини, як вказано, створить серйозні головні болі для великих європейських оборонних компаній, які мають тісні зв’язки з виробниками чи постачальниками на цих ринках.

Відповідаючи на запитання про позицію Великої Британії щодо правил нового фонду ЄС у вівторок, британський чиновник сказав: "Ми готові працювати разом над європейською обороною в інтересах ширшої європейської безпеки, щоб запобігти фрагментації європейських оборонних ринків і створити правові структури, які дозволять державам-членам співпрацювати з третіми країнами".

Цей крок викличе значне занепокоєння в оборонному секторі Великої Британії. Один високопоставлений інсайдер британської оборонної промисловості сказав, що це "значне занепокоєння", додавши: "Ми бачимо величезну кількість можливостей, і це правильно, що Сполучене Королівство розглядається як частина Європи".

Попередні спроби Франції обмежити витрати на оборону для компаній ЄС зустріли лише жорсткий опір з боку таких країн, як Німеччина, Італія, Швеція та Нідерланди, які мають тісні зв’язки з виробниками оборонної продукції за межами ЄС.

Пропозицію має схвалити більшість країн ЄС.

Згідно з умовами плану, країни ЄС зможуть витрачати кредити на продукцію з використанням компонентів з Норвегії, Південної Кореї, Японії, Албанії, Молдови, Північної Македонії та України, повідомили чиновники.

ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну