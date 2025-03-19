ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на 150 млрд евро - FT

Оружейные компании из США, Великобритании и Турции будут исключены из нового финансирования ЕС на оборону в размере 150 миллиардов евро, если их страны не подпишут с Брюсселем соглашения об обороне и безопасности, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Запланированный фонд для расходов на оружие будет открыт только для оборонных компаний ЕС и тех из третьих стран, которые подписали оборонные соглашения с блоком, заявили чиновники в среду.

Это также исключит любые передовые системы оружия, в отношении которых третья страна имеет "право на проектирование" - ограничение на их конструкцию или использование отдельных компонентов - или контроль над ее возможным использованием, добавили официальные лица.

Это будет исключать платформу противовоздушной и противоракетной обороны США Patriot, которую производит оборонный подрядчик RTX, и другие системы вооружений США, где Вашингтон имеет ограничения относительно того, где они могут использоваться.

Эта политика является победой для Франции и других стран, которые требовали подхода "Покупай европейское" к инвестициям в оборону континента на фоне опасений относительно долгосрочной надежности США как оборонного партнера и поставщика, вызванных президентом США Дональдом Трампом, пишет издание.

По меньшей мере 65 процентов стоимости продукции должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и Украине.

Государства-члены ЕС не смогут тратить деньги на продукцию, "где может быть контроль за использованием или назначением этого оружия. (...) Было бы настоящей проблемой, если бы оборудование, приобретенное странами, не могло быть использовано из-за возражений третьей страны", - сказал один из чиновников.

Великобритания настойчиво лоббировала, чтобы ее включили в инициативу, особенно учитывая ее ключевую роль в европейской "коалиции желающих", направленной на укрепление обороноспособности континента. Британские оборонные компании, в частности BAE Systems и Babcock International, глубоко интегрированы в оборонную промышленность таких стран ЕС, как Италия и Швеция.

Если бы третьи страны, такие как США, Великобритания и Турция, хотели принять участие в инициативе, им нужно было бы подписать партнерство с ЕС в сфере обороны и безопасности, заявили чиновники.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем относительно такого пакта начались, но они были втянуты в требования большего соглашения между ЕС и Великобританией, которое бы также включало спорные вопросы, такие как права на рыболовство и миграцию, пишет издание.

Исключение Великобритании и Турции, как указано, создаст серьезные головные боли для крупных европейских оборонных компаний, которые имеют тесные связи с производителями или поставщиками на этих рынках.

Отвечая на вопрос о позиции Великобритании относительно правил нового фонда ЕС во вторник, британский чиновник сказал: "Мы готовы работать вместе над европейской обороной в интересах более широкой европейской безопасности, чтобы предотвратить фрагментацию европейских оборонных рынков и создать правовые структуры, которые позволят государствам-членам сотрудничать с третьими странами".

Этот шаг вызовет значительное беспокойство в оборонном секторе Великобритании. Один высокопоставленный инсайдер британской оборонной промышленности сказал, что это "значительное беспокойство", добавив: "Мы видим огромное количество возможностей, и это правильно, что Соединенное Королевство рассматривается как часть Европы".

Предыдущие попытки Франции ограничить расходы на оборону для компаний ЕС встретили лишь жесткое сопротивление со стороны таких стран, как Германия, Италия, Швеция и Нидерланды, которые имеют тесные связи с производителями оборонной продукции за пределами ЕС.

Предложение должно одобрить большинство стран ЕС.

Согласно условиям плана, страны ЕС смогут тратить кредиты на продукцию с использованием компонентов из Норвегии, Южной Кореи, Японии, Албании, Молдовы, Северной Македонии и Украины, сообщили чиновники.

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