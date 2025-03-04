ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила сегодня план "перевооружения Европы" (ReArm Europe), пишет УНН.

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"Европа готова значительно увеличить расходы на оборону. Как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины, а также для решения долгосрочной потребности взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность", - сказала фон дер Ляйен.

"Вот почему сегодня я написала письмо лидерам перед заседанием Европейского совета в четверг. Вот почему мы сегодня здесь вместе. В этом письме к лидерам я изложила план ReArm Europe. Этот набор предложений направлен на то, как использовать все финансовые рычаги, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборону. Срочно сейчас, но также в течение более длительного времени в течение этого десятилетия", - указала глава Еврокомиссии.

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"Мы живем в опасные времена. Безопасность Европы находится под серьезной угрозой. Сегодня я представляю план ReArm Europe", - отметила фон дер Ляйен также в X.

С ее слов, план ReArm Europe означает:

больше фискального пространства для национального государственного финансирования обороны через положения об освобождении от обязательств;

новый инструмент для кредитования странам ЕС на наиболее необходимые оборонные возможности (150 миллиардов евро);

гибкое использование финансирования ЕС для инвестиций в оборону;

больше частного капитала, мобилизованного через Союз сбережений и инвестиций (Savings and Investment Union) и ЕИБ (последние два направления).

Говоря о втором пункте плана, фон дер Ляйен указала, что в основном речь идет о том, чтобы тратить лучше – и тратить вместе. "Мы говорим об общиеевропейских сферах возможностей. Например: противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками; а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибер- до военной мобильности", - рассказала она.

"Конечно, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины. Таким образом, немедленное военное оборудование для Украины. Этот подход к совместным закупкам также снизит расходы, уменьшит фрагментацию, повысит совместимость и укрепит нашу оборонно-промышленную базу. И это может быть на пользу Украине, как я только что описала. Таким образом, это момент для Европы, и мы должны его оправдать", - указала фон дер Ляйен.

"В заключение: Европа готова взять на себя ответственность. ReArm Europe может мобилизовать около 800 миллиардов евро для безопасной и устойчивой Европы. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами по НАТО. Это момент для Европы. И мы готовы усиливаться", - подчеркнула она.

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