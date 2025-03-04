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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Киев • УНН

 • 112118 просмотра

Урсула фон дер Ляєн представила план "перевооружения Европы" с новыми финансовыми инструментами. План предполагает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила сегодня план "перевооружения Европы" (ReArm Europe), пишет УНН.

Детали

"Европа готова значительно увеличить расходы на оборону. Как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины, а также для решения долгосрочной потребности взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность", - сказала фон дер Ляйен.

"Вот почему сегодня я написала письмо лидерам перед заседанием Европейского совета в четверг. Вот почему мы сегодня здесь вместе. В этом письме к лидерам я изложила план ReArm Europe. Этот набор предложений направлен на то, как использовать все финансовые рычаги, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборону. Срочно сейчас, но также в течение более длительного времени в течение этого десятилетия", - указала глава Еврокомиссии.

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"Мы живем в опасные времена. Безопасность Европы находится под серьезной угрозой. Сегодня я представляю план ReArm Europe", - отметила фон дер Ляйен также в X.

С ее слов, план ReArm Europe означает:

  • больше фискального пространства для национального государственного финансирования обороны через положения об освобождении от обязательств;
    • новый инструмент для кредитования странам ЕС на наиболее необходимые оборонные возможности (150 миллиардов евро);
      • гибкое использование финансирования ЕС для инвестиций в оборону;
        • больше частного капитала, мобилизованного через Союз сбережений и инвестиций (Savings and Investment Union) и ЕИБ (последние два направления).

          Говоря о втором пункте плана, фон дер Ляйен указала, что в основном речь идет о том, чтобы тратить лучше – и тратить вместе. "Мы говорим об общиеевропейских сферах возможностей. Например: противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками; а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибер- до военной мобильности", - рассказала она.

          "Конечно, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины. Таким образом, немедленное военное оборудование для Украины. Этот подход к совместным закупкам также снизит расходы, уменьшит фрагментацию, повысит совместимость и укрепит нашу оборонно-промышленную базу. И это может быть на пользу Украине, как я только что описала. Таким образом, это момент для Европы, и мы должны его оправдать", - указала фон дер Ляйен.

          "В заключение: Европа готова взять на себя ответственность. ReArm Europe может мобилизовать около 800 миллиардов евро для безопасной и устойчивой Европы. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами по НАТО. Это момент для Европы. И мы готовы усиливаться", - подчеркнула она.

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          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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