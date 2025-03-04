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Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Киев • УНН

 • 97915 просмотра

Урсула фон дер Ляєн представит план увеличения оборонных расходов ЕС. Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, но может поддержать общее увеличение оборонного бюджета.

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается сегодня представить свои инструменты для увеличения расходов ЕС на оборону. Но другой важный пункт повестки дня саммита Европейского совета - огромное новое вливание помощи для Украины - находится под вопросом, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Не ждите, что ЕС сделает что-то новое, чтобы заполнить пустоту, оставленную США, когда европейские лидеры соберутся в четверг", - пишет издание.

Ожидайте, что Венгрия возьмет на себя вину за замораживание €20-миллиардного увеличения помощи Киеву. Будапешт может больше согласиться на более широкое наращивание оборонных расходов ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине

- указывает издание.

"Четкое упоминание о новом выделении военного финансирования, предложенное главой внешней политики Каей Каллас, было вырезано из последнего проекта выводов Совета, который сегодня должны проверить послы ЕС", - говорится в публикации.

Изменение, как указано, "произошло после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию во время последней встречи этих послов".

Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и новой военной помощи для Украины - Politico03.03.25, 10:37 • 34702 просмотра

Президент Европейского совета Антониу Кошта в письме от 3 марта, по данным издания, "кажется, признал поражение в своей кампании (которая включала длительный обед в Будапеште), чтобы привлечь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи". "Я отмечаю, что существует разногласие по пути достижения мира и, в частности, подходу "мир через силу", - написал Кошта Орбану. В то же время Кошта указал на "широкое согласие" относительно необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для борьбы с вызовами безопасности.

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Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо публично выразили свои возражения. "Тем не менее, дипломаты говорят за кулисами, что другие столицы, включая Париж, также рады видеть, что пакет финансирования продвигается медленно", - пишет издание.

Фон дер Ляйен, скорее всего, предложит более креативные способы заставить страны-члены, которые неохотно участвуют, поддерживать Украину, а не предоставлять помощь. По словам дипломата, одной из возможностей было бы требовать, чтобы 20 процентов новых кредитов, доступных для расходов на оборону, было направлено на помощь Киеву

- пишет издание.

При этом отмечается, что ЕС уже выделил 60 миллиардов евро военной помощи Украине на 2025 год, и эти деньги не подлежат сомнению.

"Хотя упоминание о увеличении финансирования от Каллас исчезло, формулировка гарантий безопасности была усилена в новом проекте", - утверждает издание.

Ранее лидеры предлагали Каллас "оценить условия" для взносов в гарантию безопасности. Теперь в тексте сказано, что "Европейский Союз и государства-члены готовы и впредь способствовать обеспечению гарантий безопасности", пишет издание.

При этом Франция начала обсуждать использование конфискованных российских активов как рычага, чтобы заставить россию соблюдать возможное прекращение огня, сообщает FT.

Франция предложила использовать активы рф в качестве гарантии безопасности Украины - FT04.03.25, 03:27 • 23963 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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