Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается сегодня представить свои инструменты для увеличения расходов ЕС на оборону. Но другой важный пункт повестки дня саммита Европейского совета - огромное новое вливание помощи для Украины - находится под вопросом, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Не ждите, что ЕС сделает что-то новое, чтобы заполнить пустоту, оставленную США, когда европейские лидеры соберутся в четверг", - пишет издание.

Ожидайте, что Венгрия возьмет на себя вину за замораживание €20-миллиардного увеличения помощи Киеву. Будапешт может больше согласиться на более широкое наращивание оборонных расходов ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине - указывает издание.

"Четкое упоминание о новом выделении военного финансирования, предложенное главой внешней политики Каей Каллас, было вырезано из последнего проекта выводов Совета, который сегодня должны проверить послы ЕС", - говорится в публикации.

Изменение, как указано, "произошло после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию во время последней встречи этих послов".

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Президент Европейского совета Антониу Кошта в письме от 3 марта, по данным издания, "кажется, признал поражение в своей кампании (которая включала длительный обед в Будапеште), чтобы привлечь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи". "Я отмечаю, что существует разногласие по пути достижения мира и, в частности, подходу "мир через силу", - написал Кошта Орбану. В то же время Кошта указал на "широкое согласие" относительно необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для борьбы с вызовами безопасности.

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Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо публично выразили свои возражения. "Тем не менее, дипломаты говорят за кулисами, что другие столицы, включая Париж, также рады видеть, что пакет финансирования продвигается медленно", - пишет издание.

Фон дер Ляйен, скорее всего, предложит более креативные способы заставить страны-члены, которые неохотно участвуют, поддерживать Украину, а не предоставлять помощь. По словам дипломата, одной из возможностей было бы требовать, чтобы 20 процентов новых кредитов, доступных для расходов на оборону, было направлено на помощь Киеву - пишет издание.

При этом отмечается, что ЕС уже выделил 60 миллиардов евро военной помощи Украине на 2025 год, и эти деньги не подлежат сомнению.

"Хотя упоминание о увеличении финансирования от Каллас исчезло, формулировка гарантий безопасности была усилена в новом проекте", - утверждает издание.

Ранее лидеры предлагали Каллас "оценить условия" для взносов в гарантию безопасности. Теперь в тексте сказано, что "Европейский Союз и государства-члены готовы и впредь способствовать обеспечению гарантий безопасности", пишет издание.

При этом Франция начала обсуждать использование конфискованных российских активов как рычага, чтобы заставить россию соблюдать возможное прекращение огня, сообщает FT.

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