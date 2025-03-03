Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и новой военной помощи для Украины - Politico
Киев • УНН
Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия также отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.
Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине на встрече послов в пятницу, сообщает Politico, пишет УНН.
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«На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила проект текста по Украине, который содержит положения о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи», - пишет Politico.
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Между тем, как отмечает издание, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от финансовой или военной поддержки Киева и отверг подход Запада «мир через силу» как нереалистичный.
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