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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18638 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и новой военной помощи для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 34702 просмотра

Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия также отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.

Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и новой военной помощи для Украины - Politico

Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине на встрече послов в пятницу, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

«На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила проект текста по Украине, который содержит положения о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи», - пишет Politico.

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Между тем, как отмечает издание, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от финансовой или военной поддержки Киева и отверг подход Запада «мир через силу» как нереалистичный.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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