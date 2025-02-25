Словацкий парламентарий заявил, что Украина должна вернуть его стране 3,5 млрд евро
Киев • УНН
Председатель SNS Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть Словакии 3,5 млрд евро ранее предоставленной помощи. Он связал это с возможным соглашением между США и Украиной по полезным ископаемым.
Глава правящей Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко заявил, что Украина, которая три года противостоит широкомасштабной российской агрессии, должна вернуть миллиарды евро в Словакию. Эти огромные для Словакии средства, как отметил политик, были ранее направлены украинскому государству.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Andrej Danko - predseda SNS и словацкое издание Sita.sk.
Детали
Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро - это огромные деньги. Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать
Очевидно, Данко отреагировал на информацию о том, что США близки к заключению соглашения с Украиной, которое может закрепить за Соединенными Штатами долю украинских недр.
При этом Данко ни разу не упомянул в видео, что именно россия полномасштабно вторглась в Украину три года назад, назвав войну "событиями в Украине".
Важно отметить, что Словакия с 2023 года приостановила предоставление помощи в рамках военного сотрудничества Украине после того, как правительство восточно-центрально-европейского государства возглавил премьер-министр Роберт Фицо, известный своей прокремлевской позицией.
Напомним,
Переговорный процесс между Украиной и США переходит в стабильный режим под руководством Ермака и Волца. Лещенко опроверг заявления о $350 млрд помощи и подчеркнул важность защиты интересов Украины.
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